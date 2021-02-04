龙门山色 此中真意需静赏（洛城胜景古今谈）

前些日子，2021年清明节白居易公祭典礼在白园举行。

前些日子，2021年清明节白居易公祭典礼在白园举行。

白园位于龙门香山。龙门山色乃古时“洛阳八大景”之首，白居易生前甚爱龙门山色，认为“洛阳西郊山水之胜，龙门首焉”。他晚年定居洛阳履道里，得空常去龙门游玩，自号“香山居士”，去世后被葬在香山北麓。

只是，白居易眼中的龙门山色，跟现代人爱看的龙门风景可能不大一样。

在许多游客眼里，龙门石窟就等同于龙门——洛阳牡丹文化节期间，龙门石窟景区人头攒动，而爬到山顶饱览龙门山色的人却少见。

其实，龙门山色内涵丰富，有山有水，有声有色。若是得闲，不妨慢慢欣赏。

龙门伊阙，天子推荐

龙门位于洛阳城南，东西两山夹岸对峙，伊水中流，形似门阙，古称“伊阙”。

“阙”音近“缺”。相传，大禹治水，凿开龙门山，劈出一道缺口，平息了水患。

山下的村民说，龙门山原来也叫“阙塞山”。早在东周时期，龙门就有“阙塞”“伊阙”之称。这大概可以说明，龙门古时曾是军事要塞。《史记》记载，战国时期，秦将白起在“伊阙之战”中以少胜多，大败韩魏联军，创造了军事史上的一个奇迹。

东汉人傅毅提到“因龙门以畅化，开伊阙以达聪也”，把“龙门”和“伊阙”联系在了一起。不过，真正让“龙门”这个称呼流行天下的，是隋炀帝杨广。

公元605年，隋炀帝决定迁都洛阳，在洛阳建一座新城。他率领臣子们登上洛阳北邙视察地形，望见南边的伊阙，拍手叫绝：“这不就是龙门吗？以前的人为何不在此地建都？”

这可谓天子盖章，认定伊阙有龙脉、风水好，乃真龙天子的门户。大臣苏威赶紧接话：“不是以前的人不知道，而是专等着陛下您呢！”

皇帝金口玉言，自此，伊阙和中国的龙文化挂上了钩，“龙门”的名号正式叫响。

洛城胜景，首推龙门

隋唐洛阳城依山傍水，繁华美丽。唐代大文豪柳宗元，综合民间“票选”，评出了当时人气最旺的“洛阳八大景”，龙门山色居首位。

他还指出了观赏龙门山色的最佳角度：站在龙门山高处，俯瞰伊阙全景，东可见香山琵琶峰，西可见龙门石窟，伊水东流，青山如画，翠色满眼，鸟鸣婉转，恍如置身于人间仙境，清风徐来，飘然若仙。

龙门石窟开凿于北魏孝文帝迁都洛阳之际，之后，很多朝代相继在此凿窟造佛，规模宏大，气势磅礴。

举世闻名的卢舍那大佛，造于唐高宗年间，笑容神秘庄严，倾倒众生。卢舍那佛又名大日如来，象征智慧和光明。

坊间盛传，卢舍那大佛是工匠参照女皇武则天的容貌雕刻的。专家们认为此说不妥。不过，武则天信佛是真的，她曾捐出脂粉钱，营造卢舍那大佛。

武则天还曾带头举办“龙门诗会”，带领群臣在龙门香山吟诗作赋，进行比赛。臣子宋之问曾拔得头筹，夺得御赐锦袍，倍感荣耀，喜不自胜。

美在山水，胜在人文

唐宋以来，文人墨客争游龙门，吟诗填词，歌颂龙门石窟，留下了无数佳话。

白居易不爱龙门石窟，他觉得开凿佛窟劳民伤财。他喜欢单纯的山水、纯真的人。

他眼中的龙门山色，是“东岸菊丛西岸柳，柳阴烟合菊花开。一条秋水琉璃色，阔狭才容小舫回”，人在山水中，浑然天成。

白居易当了大半辈子官，赏过各地美景，独爱龙门山水。他退休之后，定居在长夏门东边的履道里，此地离龙门香山不远。老白没事儿就爱去香山逛逛，赏赏美景，拜访拜访老禅师，探讨一下佛理禅趣。

长夏门是隋唐洛阳城郭城东南门。如今的长夏门街，便是因临近长夏门遗址而得名。

洛阳学者王恺打趣说，长夏门一带是隋唐洛阳城的顶级“闲”人集聚地，隋唐时期，此地住了不少富贵闲人。白居易是其中之一，自云“洛客最闲唯有我”，整天呼朋唤友，喝酒看花赏风景。

在“闲”下来之前，老白也曾忙过。他在任时，心系百姓，西湖筑堤，政绩斐然；退隐洛阳后，仍然“心中为念农桑苦，耳里如闻饥冻声”，自费疏通龙门险滩，寻思着“争得大裘长万丈，与君都盖洛阳城”。

龙门山色，美在山水，胜在人文。请您带上一颗“闲心”，慢慢欣赏。（记者 张丽娜）