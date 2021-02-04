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寻子32年 重庆母亲梦圆洛阳

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.22 09:10
唐琴与儿子相拥而泣

　　“儿啊，我想你想得好苦……”昨日10点，在河南省第四监狱一间会议室里，来自重庆、54岁的唐琴终于把她寻找了32年的儿子李先抱在了怀中。这个拥抱，她等了太久。唐琴笑中带泪，因为除了拥抱，她还等来了那一声久违的“妈妈”。

　　寻子32年得以梦圆，离不开我市公安机关积极落实“团圆”行动。今年3月，我市公安机关通过全国联网的DNA数据库，为李先找到了“回家路”。

　　5岁时他在自家后院被人拐走

　　得知将要见到儿子，唐琴和家人提前一天就从重庆出发，驱车18个小时抵达洛阳。“很激动，但也有些自责，如果他一直在我身边，可能错误就能避免。”唐琴说，她幻想过千万种和儿子相见的场景，但没想到竟是在高墙内相见。

　　李先是如何被拐走的？故事还要从1989年10月24日说起。唐琴回忆，当时，她和丈夫在重庆老家经营一家饭店。那天下午，5岁的李先和妹妹在老宅后院玩耍，遇到了一个自称“刘婆婆”的女人。那个女人拿出一根棒棒糖给了妹妹，并告诉李先，如果他也想要，就跟着她回家拿。就这样，李先被拐出了家门。

　　被拐走的李先，被“中间人”卖到了伊川，也就是他后来的养父母家。在这个家里，李先被改名为李洋，家中还有8个姐姐。“妈，养父母和姐姐们都对我很好，我长这么大没受啥苦。”在与唐琴相认后，李先拉着母亲的手说，他的养父母去世后，都是姐姐们在照顾他。

　　32年来她从未放弃寻子

　　李先被拐后，唐琴的世界“一下子塌了”。她无心继续经营饭店，踏上了漫长的寻子之路。

　　唐琴说，在最开始的5年里，她听说儿子可能被拐到河南、河北，就坐火车从重庆一路北上，每路过一个城市，就在当地的火车站、汽车站附近住两天，“在人群里‘扒拉’，希望有奇迹发生”。就在那5年里，唐琴曾多次来洛，但没有准确线索的寻人犹如大海捞针。最终她回到重庆，期待有一天儿子会自己找到回家的路。

　　儿子的丢失，给唐琴的家庭带来致命一击。因为李先被拐，唐琴和丈夫之间多了不少争吵和埋怨，他们的婚姻在1995年走到了尽头。

　　离婚后的唐琴依旧在寻子。求助宝贝回家寻子网、入DNA数据库、张贴寻人启事……唐琴说，作为母亲，她从没想过放弃。李先的父亲过度伤心，时常用酒精麻痹自己，因肝癌于2010年去世。

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[ 责任编辑：潘亮]
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