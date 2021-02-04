女子公交车上晕倒 乘客组成“人力担架”护送

19日下午，一名年轻女乘客突发疾病，晕倒在公交车上，车内乘客及时伸出援手。

19日下午，一名年轻女乘客突发疾病，晕倒在公交车上，车内乘客及时伸出援手。

当时，市公交集团二分公司55路车长邓伟载着乘客行至隋唐洛阳城国家遗址公园附近，突然听到车内乘客大喊：“车长，快停车，有人晕倒了！”

听到乘客呼喊后，邓伟赶紧靠边停车，上前查看情况。因为大家不了解女乘客的病情，没敢盲目施救，先拨打了急救电话。邓伟询问车内有没有人是医生，一边蹲下呼唤晕倒的女士。

“车长别等救护车了，咱们把姑娘送到医院吧！”“时间就是生命……”车上乘客你一言我一语。邓伟与河科大二附院急救中心医务人员沟通后，将车开到了该医院。

在去医院途中，为防止颠簸，几名力气大的乘客组成“人力担架”，一直抬着这名女乘客直至医院。经检查，这名女乘客是低血糖，经治疗后已无大碍。

事后，邓伟感动地说：“当时大家都很热心地来帮忙，车上有位老师傅一直在旁边忙前忙后，我感觉很暖心！”（记者 贾臻 通讯员 陈志强）