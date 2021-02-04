20日，省教育厅发布通知，对我省2021年专升本招生工作进行安排。今年，专升本招生高校共48所，6月9日考试，6月26日至28日报志愿。

20日，省教育厅发布通知，对我省2021年专升本招生工作进行安排。今年，专升本招生高校共48所，6月9日考试，6月26日至28日报志愿。

●招生对象：1.我省2021年普通高校高职(专科)应届毕业生。2.符合教育部“教学厅〔2009〕6号”或“教学厅〔2015〕3号”文件要求，2020年至2021年专升本考试报名前退役且具有我省普通高校高职(专科)毕业学历的大学生士兵。

专升本报名已结束。凡在2021年7月1日前未取得普通专科毕业证书的考生，视为未取得专升本报名资格，将取消其专升本投档及录取资格。

●招生高校：共48所，均为省内高校，其中包括河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院等。具体招生高校、专业，可登录省教育厅官网查看。

●优惠政策：今年，对“原建档立卡贫困家庭毕业生专升本”“退役大学生士兵专升本”仍有相关优惠政策。今年我省继续实施“专升本专项计划”，按全省原建档立卡贫困家庭高职(专科)毕业生数的一定比例，单列适量专升本招生计划，对这类学生进行单独录取。各高校也将通过奖学金、学生贷款等多种形式，确保每名家庭经济困难的学生能够按时入学，上得起学。

我省普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役者和退役大学生士兵的专升本招生，继续实行计划单列、单独录取，录取比例在教育部规定的30%基础上适度扩大。根据教育部要求，因各省政策规定差异，导致在生源地和就读高校所在地都不能享受专升本招生优惠政策的退役大学生士兵，自2021年起，被纳入退役大学生士兵入伍所在地专升本招生范围，享受相关优惠政策。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒，符合此类条件的考生，应于5月14日前携身份证、毕业证、退役证等材料原件及复印件到省教育厅学生处进行资格审核。

●考试录取：据省招办消息，今年专升本考试时间为6月9日。考试科目为英语(英语专业考生为“专业英语”，非英语专业考生为“公共英语”)、专业综合(体、音、舞、美专业为专业加试)两科，每科满分为150分。

今年专升本志愿填报时间为6月26日8时至28日18时，省招办划定专业最低控制分数线，在最低控制分数线上根据考生志愿由高分到低分依次投档，高校择优录取。

关于专升本，您有任何疑问，均可拨打电话18625795911与记者联系，我们将请专家为您答疑解惑。