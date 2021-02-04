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不问“值不值” 只有“该不该”（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.22 08:31

　　读晚报，中招体育考试赛道上的一个“转身”，把逆向奔跑的张蓬超送上了“头条”。在本报报道后，此事相继被人民日报、央视新闻、新华社等官微转发，网友纷纷夸赞“品德比分数更重要”“不用比赛，这个转身已经满分”。

　　这样的“转身”，确实了不起！要知道，中招体育考试，可是关系到每个孩子上学的大事。就是在这样的紧要关头，在同学摔倒的那一刻，张蓬超没有权衡取舍，没有考虑自己会不会受影响，所做的只是助人。正是这种发自本心、出于本能的选择，让他的“转身”多了几分直抵人心的力量。

　　没有“值不值”的追问，只有“该不该”的回答，正如张蓬超在事后所说：“当时心里没多想，看到同学摔倒了，我就想着得赶紧把他扶起来。”张蓬超妈妈的话更简单：“孩子做了他觉得应该做的事。”有哲人说过，世界上有两样东西能让我们的心灵感到深深震撼，一是我们头上灿烂的星空，一是我们内心崇高的道德准则。张蓬超的“转身”，让人看到了他的道德品质和家庭教育，也让人看到了人性本善、人心本暖。

　　生活就是这样，一闪而过的瞬间，往往有着耀眼的光芒，普通人身上也蕴藏着巨大能量。正是看到这些行为可以潜移默化地在每个孩子心中种下善的种子，涧西区教体局在市五中全体师生面前表彰了张蓬超，给他颁发了“涧西区最美好少年”奖状，以激励中小学生以其为榜样，做德、智、体、美、劳全面发展的好少年。

　　风物长宜放眼量。考试的赛道上需要这样的“转身”，人生的赛道上又何尝不是如此？很多时候，考试赢得高分并不等于赢得未来，但高尚的个人品德修养足以让一个人终身受益。因此，奔跑在人生的赛道上，我们也要学会这样的“转身”。(洛谭)
[ 责任编辑：席倩倩]
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