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社会考生中招体育、理化生实验操作、信息技术考试安排确定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.22 08:33

　　昨日，市教育局中招办发布社会考生中招体育、理化生实验操作、信息技术考试报名须知。符合病免、残免条件的社会考生，可在24日、25日报名时提交相关资料。通过审核后，相关科目可予以免考并按相关标准进行折合，计入考生中考总分。

　　【中招体育考试】

　　●考试时间

　　4月29日8时至12时。

　　●考试地点

　　瀍河区爽明街1号，市一中体育场。

　　●考试项目

　　必考项目：中长跑(男子1000米、女子800米)。

　　选考项目：篮球绕杆运球或足球障碍运球(二选一)，立定跳远或掷实心球(二选一)。

　　●申请免考

　　申请病免的考生：报名时须持社区以上医院相关证明；通过审核后，将按总分的60%(42分)计入考生中考总成绩。

　　申请残免的考生：报名时须持残疾证原件及复印件1份(原件审核后现场退回)；通过审核后，将按总分的80%(56分)计入考生中考总成绩。

　　●注意事项

　　社会考生须于4月29日7时30分前，到达市一中体育场门前领取IC卡、准考证，并在领队的带领下进行检录，参加体育考试。

　　社会考生的中招体育考试各项目评分标准、总分等，与我市初三应届毕业生一致，均依据《国家学生体质健康标准》执行。不同的是，社会考生的体育成绩中不含过程性评价分数(10分)，中长跑满分为30分，其他项目满分均为20分。最终，以满分70分计入考生中考总成绩。

　　考试入场时，考生不得携带任何与考试无关的物品，可穿着便于运动的衣服、胶底运动鞋参加考试。考试将现场出分，出场时考生可在大屏幕上核对自己的各项目得分。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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