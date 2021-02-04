“救在身边”，就在身边！

昨日，老城区基层卫生能力建设技能竞赛在河南科技大学第二附属医院开赛，17家医疗机构医务人员参赛角逐，优胜者将作为代表，到辖区学校、社区、机关等地，培训更多合格的现场救护者。
昨日，老城区基层卫生能力建设技能竞赛在河南科技大学第二附属医院开赛，17家医疗机构医务人员参赛角逐，优胜者将作为代表，到辖区学校、社区、机关等地，培训更多合格的现场救护者。
昨日，老城区基层卫生能力建设技能竞赛在河南科技大学第二附属医院开赛，17家医疗机构医务人员参赛角逐，优胜者将作为代表，到辖区学校、社区、机关等地，培训更多合格的现场救护者。
这是我市“救在身边”现场救护者培训活动中的一项，去年，该活动培训了2万多名现场救护者。今年，该活动作为我市2021年度重点民生实事，将至少再培训2万名现场救护者，增强大家在溺水、异物窒息、创伤等方面现场救护能力。（记者 王博东 通讯员 牛然 石智卫 摄影报道）
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