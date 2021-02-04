党史学习教育省委宣讲团到新安县、河科大进行专题宣讲

21日，党史学习教育省委宣讲团走进新安县、河南科技大学进行专题宣讲，引导广大党员干部和师生牢记初心使命、锤炼担当作风，从党史学习中感悟思想伟力，汲取前行力量。

21日，党史学习教育省委宣讲团走进新安县、河南科技大学进行专题宣讲，引导广大党员干部和师生牢记初心使命、锤炼担当作风，从党史学习中感悟思想伟力，汲取前行力量。

在新安县，党史学习教育省委宣讲团成员、省委党史研究室主任路海江以“从党的历史中汲取不断前行的智慧和力量”为题，紧紧围绕学习领会习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，从充分认识开展党史学习教育的重大意义，全面了解中国共产党百年奋斗的光辉历程和历史性贡献，深刻把握开展党史学习教育的重点，把开展党史学习教育的成效转化为推动工作的动力、落实到办实事开新局的实际行动上等四个方面进行了深入浅出的讲解，使大家对开展党史学习教育的重大意义、目标要求和重点任务有了更全面的认识和更深刻的理解。

“作为一名基层党史学习教育宣讲员，在学好党史、悟透思想的同时，我将用通俗易懂的语言讲解党史，号召大家在学史知史中勇挑担当之责，为高质量开展党史学习教育贡献力量，让党员干部群众从学习中不断汲取养分。”党史学习教育新安县委宣讲团成员、新安县委党校教师孟维改说。

当天下午，路海江又来到河南科技大学，以“学习党的历史感悟思想伟力增强政治自觉奋力开创新局”为题，详细阐述了习近平总书记关于学习党史的重要论述，强调学史崇德的重要性，并同师生代表进行深入交流。

“大学生要为党史学习教育贡献一份力，具体的途径有很多，不必拘泥于形式。年轻人可以利用互联网，通过短视频等形式增强党史学习教育的影响力。”路海江建议大学生在红色基地进行实习实践，在潜移默化中获得党史知识。

“党史教育不是单纯的书本知识教育，而是与实际、与历史相结合的教育。”听完宣讲后，河科大2020届研究生朱星星表示，今后在学习党史的过程中，自己将采取理论与实际相结合的形式，从党史中汲取精神力量，并融入日常学习和生活中去，赓续共产党人的精神血脉，凝聚青年的奋进力量。(记者 孙小蕊 实习生 蔡怡荷)