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释放“场域载体+”效应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.22 08:28

　　以“大部制”改革推动自创区、自贸区、高新区“三区融合”，“多规合一”让企业方便享受“三重红利”，进驻市场主体达到挂牌前3.5倍……日前，自贸区洛阳片区晒出四周年建设“成绩单”，场域载体“1+1+1>3”的系统集成效应凸显，给人以诸多启发。

　　“单丝不成线，独木不成林。”系统集成，常被用来形容将各个分离的个体纳入统一协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。场域载体系统集成这一命题背后，是经济社会体系多维多元、普遍联系、交叉耦合的大现实。例如，营商环境问题，同时也与外部的科技创新、产业培育等密切相关；又如，文旅融合内部，又涉及景区建设“硬支撑”和品牌打造“软实力”等。把准各个领域场域载体之间的内在关系，通过有机组合从“单兵作战”转向“集团行军”，各类场域载体就能在相互支撑、优势互补中放大“叠加效应”，发挥最大功效。

　　回首“十三五”，从推动创新驱动，到促进文化繁荣兴盛，再到制造业高质量发展，总是不乏通过场域载体系统集成形成的新亮点、新优势。“古都夜八点”“古都新生活”让“夜游龙门”“古城夜韵”“池上繁华”等文旅资源“握指成拳”，擦亮城市名片。借力“双倍增”行动计划，中国一拖、清洛基地等本地场域强强联手，获得国家农机装备创新中心“金字招牌”。特别是通过“三区融合”，自创区、自贸区、高新区三大场域在功能、政策、体制上深度衔接，改革开放创新“三力联动”更加强劲。在一个个优质场域载体相加中，“磁场”更强了、“合力”更显了，“+”出了更多发展红利。

　　一朵花装扮不出美丽的春天。说到底，正如花草林木共存共荣一样，场域载体要充分发挥效应，也仰赖良好的系统生态。这就需要我们胸中有全局、眼下存一域，运用系统集成思维，既要“连上下而通之”，推动同类场域载体“合纵”，形成合力和规模效应，又要“衡内外而施之”，推动不同类别但相互关联的场域载体“连横”，在强化协同中激发“化学反应”、形成联动力，释放场域载体“加”速度。

　　少一些“零打碎敲”，多一些“协同推进”，让场域载体的“星星之火”连成“燎原之势”。这，才是场域载体“强磁场”应有的强大气场！(张锐鑫)
[ 责任编辑：崔利利]
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