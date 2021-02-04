洛龙区利用伊河李楼湿地让中水得到再次净化

清波层层，水草丰美，鱼翔浅底……站在伊河李楼湿地二南湖边，眼前的优美画卷让人流连忘返。

伊河李楼湿地二南湖

清波层层，水草丰美，鱼翔浅底……站在伊河李楼湿地二南湖边，眼前的优美画卷让人流连忘返。

“如今这里的水经过污水处理厂和湿地的净化，已经达到了地表水IV类水质标准。”昨日，洛龙区李楼镇人大主席左飞告诉记者，眼前二南湖清澈的湖水，来自新区污水处理厂。

近年，洛龙区按照“因地制宜科学施策同步推进全域治理”的思路，把生活污水治理作为农村人居环境整治的重要抓手，精准治污，科学治污，使得水环境质量显著改善，生态环境更加优美。

新区污水处理厂就建在李楼镇的二南村附近，日处理污水量达20万吨。以前，污水处理厂排出的中水，流经东干渠后排入伊河。

“从污水处理厂出来的中水直接入河是符合标准和要求的，但我们考虑的是如何将其进一步净化，让水质更好。”左飞说，去年，洛龙区建成了伊河李楼湿地，原本直接入河的中水，在湿地里绕了几道弯，经过水草、林木的涵养净化，水质得到进一步提升。

在这里，生活污水首先经过污水处理厂处理，水质得到提升；然后经过湿地净化，水质再次提升，实现“两级跳”。

伊河李楼湿地西起新区污水处理厂、东至李楼镇石罢村，全长6.5公里、宽约300米，涉及李楼镇的二南村、夏庄村、穆庄村、火龙庙村、石罢村5个行政村，占地面积2600余亩。

“你们来看，我们在‘污水池’里养金鱼。”在石罢村的污水处理站，该站负责人翟振芳的话让大家有些惊奇。他的话并非虚言，在污水处理站的一个净化池内，的确有七八条金鱼在水中嬉戏。

翟振芳介绍，石罢村污水处理站主要收集石罢村、火龙庙村、穆庄村3个村的生活污水，日处理量可达850吨。目前，新区污水处理厂排出的中水，已达到国标一级A类水质标准。同时，这些中水再次经过伊河李楼湿地的涵养净化，达到地表水IV类水质标准，最终流入附近的伊河。

生态环境好了，直接受益的是群众。“以前这里是臭水沟，现在变成了生态湖，生活在这样的环境中，咋能不幸福？”石罢村村民程秋红在村里的乡村驿站广场上小憩，指着眼前的生态水系景观说。

“伊河李楼湿地生态渠中的水不仅能用于苗木灌溉，还可用于环卫保洁等。中水的有效利用，减少了地下水开采，补充了伊河水源，实现了一水多用，循环增效。”左飞说。

今日的石罢村，白墙黛瓦，碧水潺潺，翠竹成荫，尽显生态之美。村里的乡村驿站广场上，孩童在追逐嬉闹，大人在休闲娱乐。顺着一泓碧水望去，不远处，便是那美丽的伊河……（记者 李三旺 通讯员 黎明 张娅娣 文/图）