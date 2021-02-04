洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛龙区利用伊河李楼湿地让中水得到再次净化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.22 08:29
伊河李楼湿地二南湖

　　清波层层，水草丰美，鱼翔浅底……站在伊河李楼湿地二南湖边，眼前的优美画卷让人流连忘返。

　　“如今这里的水经过污水处理厂和湿地的净化，已经达到了地表水IV类水质标准。”昨日，洛龙区李楼镇人大主席左飞告诉记者，眼前二南湖清澈的湖水，来自新区污水处理厂。

　　近年，洛龙区按照“因地制宜科学施策同步推进全域治理”的思路，把生活污水治理作为农村人居环境整治的重要抓手，精准治污，科学治污，使得水环境质量显著改善，生态环境更加优美。

　　新区污水处理厂就建在李楼镇的二南村附近，日处理污水量达20万吨。以前，污水处理厂排出的中水，流经东干渠后排入伊河。

　　“从污水处理厂出来的中水直接入河是符合标准和要求的，但我们考虑的是如何将其进一步净化，让水质更好。”左飞说，去年，洛龙区建成了伊河李楼湿地，原本直接入河的中水，在湿地里绕了几道弯，经过水草、林木的涵养净化，水质得到进一步提升。

　　在这里，生活污水首先经过污水处理厂处理，水质得到提升；然后经过湿地净化，水质再次提升，实现“两级跳”。

　　伊河李楼湿地西起新区污水处理厂、东至李楼镇石罢村，全长6.5公里、宽约300米，涉及李楼镇的二南村、夏庄村、穆庄村、火龙庙村、石罢村5个行政村，占地面积2600余亩。

　　“你们来看，我们在‘污水池’里养金鱼。”在石罢村的污水处理站，该站负责人翟振芳的话让大家有些惊奇。他的话并非虚言，在污水处理站的一个净化池内，的确有七八条金鱼在水中嬉戏。

　　翟振芳介绍，石罢村污水处理站主要收集石罢村、火龙庙村、穆庄村3个村的生活污水，日处理量可达850吨。目前，新区污水处理厂排出的中水，已达到国标一级A类水质标准。同时，这些中水再次经过伊河李楼湿地的涵养净化，达到地表水IV类水质标准，最终流入附近的伊河。

　　生态环境好了，直接受益的是群众。“以前这里是臭水沟，现在变成了生态湖，生活在这样的环境中，咋能不幸福？”石罢村村民程秋红在村里的乡村驿站广场上小憩，指着眼前的生态水系景观说。

　　“伊河李楼湿地生态渠中的水不仅能用于苗木灌溉，还可用于环卫保洁等。中水的有效利用，减少了地下水开采，补充了伊河水源，实现了一水多用，循环增效。”左飞说。

　　今日的石罢村，白墙黛瓦，碧水潺潺，翠竹成荫，尽显生态之美。村里的乡村驿站广场上，孩童在追逐嬉闹，大人在休闲娱乐。顺着一泓碧水望去，不远处，便是那美丽的伊河……（记者 李三旺 通讯员 黎明 张娅娣 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都知道脑缺血，可肠缺血是咋回事
  • ·只因忽视了这件事，不满65岁的他失明了
  • ·姐姐住院妹妹来陪 竟被查出患了同一种病
    		•
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
        有一个地方，风景或许并不秀丽，却深藏于心，让人一生难忘，那就是老家。
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    		•
    		 
    新闻排行
  • 老城区洛邑酒吧街项目开工 总面积4万...
  • 洛阳瀍河两岸将大变身 沿岸13处景点将...
  • 中州渠老城段：整治提升颜值靓
  • 洛阳市二外高新分校今年8月底前竣工
  • 交警部门严查摩托车、低速四轮车乱入...
  • 赞！“洛阳造”半导体行业核心材料打...
  • 身份证补领换领更加便捷！洛阳全面放...
  • 退休教授回洛找寻老同学家人 民警帮他...
  • 今晚9点20分，纪录片《帝国的粮仓》将...
  • 今年前3个月，洛阳纪检监察机关主动为...
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    洛阳高山牡丹绽初颜 延...
    谷雨时节赏牡丹【高清...
    谷雨时节 畅游龙门
    古今辉映 魅力夜游
    精彩热帖

    隋唐植物园 唐娃

    鲜花大道

    小区里的刺玫花

    龙潭大峡谷
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605