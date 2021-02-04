今日洛阳多云转晴天 气温8℃到25℃

洛阳今天多云转晴天，凌晨局地有雾，偏东风2级到3级，气温8℃到25℃。

昨天，细雨阵阵，最高气温仅16℃，您出门时觉得冷吗？别担心，今天就要升温了。

昨天，河南省气象服务中心预计，未来三天，我省阴雨天气较多。昨天夜里雨水继续，东南部需要防范雷电、短时强降水等强对流天气。今天雨水暂歇，但雨后空气湿度大，全省大部地区需防范大雾天气；明天雨水又来，冷空气也紧随其后……

中国天气网预计，今天我国中东部的降水将会有所减弱，本轮过程也将步入尾声。然而，明天至25日，新一轮降水过程又会“无缝衔接”，届时，我国西北地区东部、江汉、江淮、江南大部、西南地区东部、华南西部等地将会有中到大雨，局地暴雨。计划出行的朋友，请关注目的地的天气情况。

气象部门提醒，近期我国北方多地气温起伏明显，昼夜温差在10℃上下，请大家根据气温变化及时调整着装，避免感冒。

来了解一下我市今明两天的天气。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内转受高空槽后西北气流控制，局地有雾。预计今天我市多云转晴天，凌晨局地有雾，偏东风2级到3级，气温8℃到25℃；明天多云到阴天，傍晚到夜里转小雨，偏东风3级转4级到5级，气温10℃到22℃。(记者 余子愚 通讯员 郭铭博)