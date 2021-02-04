牡丹插花在卢舍那大佛前绽放

21日上午，在位于龙门石窟奉先寺的卢舍那大佛前，十余位来自全国各地的小原流花道上海支部的花艺爱好者们，恭敬地为大佛献上插花作品，其中的牡丹在细雨中格外娇艳。负责人朱莉说，大家此次专程赶来，是因为这是一次插花艺术的“寻根之旅”。

21日上午，在位于龙门石窟奉先寺的卢舍那大佛前，十余位来自全国各地的小原流花道上海支部的花艺爱好者们，恭敬地为大佛献上插花作品，其中的牡丹在细雨中格外娇艳。负责人朱莉说，大家此次专程赶来，是因为这是一次插花艺术的“寻根之旅”。

这次活动的起源要从2005年说起。当时在日本有“插花花王”之称的工藤和彦先生，曾在卢舍那大佛前插过花。他当时是日本三大花道流派之一小原流花道研究院的名誉院长，此前工藤和彦先生分享说只知道插花艺术源于中国，但不知发源于何处。2001年，他在日本东京看到一张来自龙门皇甫公窟的插花雕刻拓片，惊叹终于找到插花艺术发源于中国洛阳的佐证。4年后，工藤和彦先生来到龙门，在卢舍那大佛前恭敬地插花一束，献给大佛。

研习小原流花道12年的朱莉说，这是她第一次来到洛阳，2014年当她了解到工藤和彦前辈和龙门的这段渊源时，就萌生了来到龙门“寻根”的心愿，希望亲眼看到当年前辈为之震惊的插花雕刻艺术，并能够像前辈一样为卢舍那大佛献上自己亲手创作的牡丹花作品。