身份证补领换领更加便捷！洛阳全面放开异地居民身份证受理地点

“没想到现在迁户口这么快，为咱们洛阳公安点赞！”近日，在洛阳市公安局高新分局丰李派出所户籍室领取女儿的入户准迁证后，李女士向民警伸出了大拇指。

“没想到现在迁户口这么快，为咱们洛阳公安点赞！”近日，在洛阳市公安局高新分局丰李派出所户籍室领取女儿的入户准迁证后，李女士向民警伸出了大拇指。

李女士是高新区丰李镇人，丈夫是安徽省宿州市人，他们的女儿出生后，户口随父亲落在了安徽。这几年，李女士和女儿生活在洛阳，眼看女儿到了入学年龄，便想将女儿户口迁回洛阳。

李女士按照相关规定递交申请材料后，第四个工作日便拿到了入户准迁证。

民警介绍，这得益于洛阳市公安局在3月底发布的外地户口迁入“快速办”和居民身份证“快捷办”政务服务便民利民新举措。

据悉，经过公安机关紧张工作，这两项原本定于5月1日开始实施的新举措目前已全面实施。根据规定，市(县)外户口迁入审批时间从20个工作日内审批完成，压缩为5个工作日内审批完成。对于引进人才落户的，开通审批绿色通道，尽快最优办理。另外，我市还全面放开居民身份证受理地点，取消办理异地身份证的居住证明，群众持户口本或其他身份证明，可以到我市任意一个派出所办理居民身份证补领换领。