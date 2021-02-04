又一项“最多跑一次”落地 洛阳拍卖企业经营许可实现当场办结

推进“证照分离”全覆盖改革是优化营商环境的重要领域。21日，洛报融媒记者从洛阳高新区(自贸区)获悉，该区近日围绕“证照分离”，针对拍卖企业经营许可创新实施“概要申报+告知承诺”服务，大大降低企业开办成本。

推进“证照分离”全覆盖改革是优化营商环境的重要领域。21日，洛报融媒记者从洛阳高新区(自贸区)获悉，该区近日围绕“证照分离”，针对拍卖企业经营许可创新实施“概要申报+告知承诺”服务，大大降低企业开办成本。

在“概要申报+告知承诺”服务落地后，拍卖企业提交的申请材料从原来的5份精简为2份，经营许可办理时限由过去的15个工作日变为当场办结，拓展了“最多跑一次”的范围。

在具体执行中，企业申请采用告知承诺方式办理拍卖经营许可证的，只需提交拍卖业务许可申请书和申请人承诺书2份材料，审批机关即可当场作出准予许可的审批决定，优化提升了办理拍卖经营许可的透明度，大大降低拍卖企业的开办成本。

为增强业务可操作性，该区还在审批过程中推行告知承诺“三原则、两标准”。前者指的是明确审批事项告知承诺“齐全、公开、当场”三原则，即告知书承诺书要素齐全、告知承诺书应向社会公开、对申请人自愿做出承诺并按照要求提供材料的当场做出审批决定；后者意味着推行改革文本标准化，明确告知书“七要素”和承诺书“三要素”，从而确保改革合法合规，真正让拍卖企业降低制度性交易成本。

实现审批“极简化”的背后，是监管信息通道的共建共享。目前，洛阳高新区(自贸区)商务部门已与市场监管、文物、公安和法院等部门建立信用信息共享机制，实施联合惩戒，该区还完善拍卖企业的诚信档案制度，明确专人动态管理，切实做好风险发现和风险处置。

下一步，该区将不断强化政策赋能，大胆探索更多审批事项的“概要申报+告知承诺”改革，同时建立改革试点事项清单，持续完善相关配套措施，确保改革惠及更多企业群众。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 董琼琼 文/图）