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《龙门石窟的新时代守护人》登上央视 讲述筑梦新时代的故事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.21 19:00

　　如何让龙门石窟这些承载着中华民族优秀传统文化的遗产得到更好的保护、传承与弘扬，这要把目光聚焦在龙门石窟守护者的身上。

　　4月29日，央视《筑梦新时代—龙门石窟的新时代守护人》节目将带您一起走进龙门石窟，感受厚重历史文化，聚焦以龙门石窟研究院院长史家珍为代表的龙门石窟研究院团队，听他们讲述如何传承、保护与发展石窟寺的故事，敬请关注。

　　中央新影发现之旅频道首播时间：4月29日18:45-19:00；重播时间：4月30日12:45-13:00。与此同时，CCTV手机电视将同步播出。（洛报融媒记者 贾臻 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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