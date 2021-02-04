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大学生走访洛阳中小学 探究本地教育公平现状
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.04.21 18:14

　　河南科技大学管理学院“平育近人”社研组于近期走访洛阳各中小学校，深入访谈中小学教师、学生和家长，探究洛阳市教育现状，分析洛阳教育公平发展成果。

　　在今年3月22日召开的全国代表大会第四次会议总理记者会上，国务院总理李克强回答人民日报记者时提到“不能让孩子因为家庭差异输在起跑线上，机会公平中教育公平是最大的公平”。教育是民生大计，河南省作为全国教育大省，2019年初中招生157.87万人，在校生468.48人；小学招生173.76人，在校生1012.48人，义务教育普及成果显著。为进一步了解义务教育质量，河南科技大学管理学院社研组分别走访洛阳下辖七个区中小学考察教育现状。

　　在访谈中，大部分受访家长认为，洛阳义务教育阶段教育资源差异较小，目前学生享有较高质量的教育。当调研组提及在线教育、网课、移动智能终端等新型教育时，多数家长表明不支持孩子使用相关教育产品。其中小学家长认为孩子过早接触移动智能终端会影响其视力且不易形成良好的学习习惯。

　　在针对中学生的访问中，学生B告诉社研组重点中学和非重点中学在教师质量、教材资源、素质教育、教学进程上有较大差异。在问及如何看待手机等移动智能终端用于课堂的问题时，该学生回答：并不喜欢这样的教育模式，容易被游戏等诱惑缺乏自制力。去年云课堂时期，数学、物理等理科成绩下滑明显。

　　与此同时，多数教师认为目前洛阳市区各中小学校教育质量差异较小，处于相对公平阶段。同样在回答在线教育相关问题时，多数教师持悲观态度，他们反映网课教学质量并不理想，且缺乏师生交流不能完全反映学生学习状况。在访谈最后，教师C告诉社研组，他希望本地政府能够更加重视教师待遇，为教师提供不只流于形式的在岗培训，以及更科学的职称评定。

　　通过本次实地考察，社研组认为洛阳市义务教育发展较好，拥有优质硬件设备以及稳定良好的师资队伍，但目前仍存在一些问题，需进一步关注解决。

 
[ 责任编辑：赵彤彤]
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