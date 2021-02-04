教育公平艰且险 智能终端辟新路

在“互联网+教育”背景下，为深入探讨手机、电脑等移动智能终端对教育公平的影响机理和促进路径，呼吁身边人关注教育公平，河南科技大学张玉龙、青凤、谢真真、刘雨琦、唐小燕、张文平、张莹莹、孟泽昊八位同学满怀激情与热血组成了平育近人社研队，就移动智能终端与教育公平相关问题进行了实地访谈和调研。

在“互联网+教育”背景下，为深入探讨手机、电脑等移动智能终端对教育公平的影响机理和促进路径，呼吁身边人关注教育公平，河南科技大学张玉龙、青凤、谢真真、刘雨琦、唐小燕、张文平、张莹莹、孟泽昊八位同学满怀激情与热血组成了平育近人社研队，就移动智能终端与教育公平相关问题进行了实地访谈和调研。

在实地访谈过程中，平育近人社研队的八位同学分为两个小组来到洛阳市洛龙区第一实验小学、第三实验小学、洛阳市第一高级中学附属小学、洛龙区实验中学对学生、家长、老师进行了访谈，对教育公平以及移动智能终端的使用情况进行了深入了解，从而探寻出移动智能终端对教育公平影响的关键因素，为政府促进教育公平提出落地性的建议。

此次活动，展现了平育近人社研队的同学作为青年大学生的责任与担当；亦体现了平育近人社研队的同学希望为中国教育事业添砖加瓦贡献一份绵薄之力的决心。