交警部门严查摩托车、低速四轮车乱入快速路

21日，记者从市交警支队获悉，市交警支队正加大查处力度，整治货运车辆、摩托车、机动三轮车、低速四轮车等车辆违法进入城市快速路的行为。

对没戴头盔的摩托车驾驶员进行批评教育

21日，记者从市交警支队获悉，市交警支队正加大查处力度，整治货运车辆、摩托车、机动三轮车、低速四轮车等车辆违法进入城市快速路的行为。

21日上午，市交警支队铁骑大队民警在王城大道快速路设点，查处货运车辆、摩托车、机动三轮车、低速四轮车等违法进入城市快速路行驶的行为。9时至11时，民警查处违法车辆20余辆，并依法对驾驶员进行了处理。

拦停电动四轮车

为加强城市区快速路交通管理，保障城市快速路交通安全和畅通，2020年5月3日，我市发布《洛阳市城市区快速路交通安全管理通告》，明确禁止行人及非机动车、货运车辆、摩托车、机动三轮车、低速四轮车等影响城市快速路通行安全的车辆在城市快速路上通行。市交警部门也通过集中行动、常态化管理等方式，对此类交通违法行为进行持续整治。