赞！“洛阳造”半导体行业核心材料打破国外技术垄断

21日，洛报融媒记者从市科技局获悉，洛阳高新四丰电子有限公司牵头实施的“高品质钼粉制备及大尺寸溅射镀膜用钼靶材关键成形技术研究”项目，日前顺利通过郑洛新自创区首批产业集群专项结题验收。该成果打破美欧对大尺寸溅射钼靶材核心技术垄断，实现这一半导体行业核心材料“洛阳造”。

21日，洛报融媒记者从市科技局获悉，洛阳高新四丰电子有限公司牵头实施的“高品质钼粉制备及大尺寸溅射镀膜用钼靶材关键成形技术研究”项目，日前顺利通过郑洛新自创区首批产业集群专项结题验收。该成果打破美欧对大尺寸溅射钼靶材核心技术垄断，实现这一半导体行业核心材料“洛阳造”。

手机、电视等液晶显示屏之所以能显示图像，离不开玻璃基板上薄薄的、肉眼基本看不到的一层金属膜。这层具有信号传输功能的金属膜相当于液晶显示屏的“精密电路板”，将显示屏的颜色、亮度信息传递至每个像素点上，从而精准成像。其中，钼靶材就是溅射这层金属膜的关键材料之一。此前，大尺寸钼靶材生产技术一直被国外少数国家掌握。

“没有大尺寸钼靶材，就意味着大尺寸液晶显示屏关键材料受制于人，产业链条存在薄弱环节。”洛阳高新四丰电子有限公司相关负责人说。

为打破钼靶产品被国外供应商长期垄断的格局，近年，在郑洛新自创区洛阳片区产业集群项目“高品质钼粉制备及大尺寸溅射镀膜用钼靶材关键成形技术研究”课题支持下，该企业借助河南科技大学在高纯材料和溅射靶材领域的科研优势，围绕钼产业技术创新链短板和共性问题开展联合攻关，从上游高纯钼酸铵、到高纯钼粉、再到大尺寸钼靶材制备，统筹推进产品技术创新和钼产业延链补链强链。

项目实施以来，已建成高品质钼粉生产线、钼粉后续板材实验验证及产业化线、年产500吨大尺寸钼板靶生产线、钼管靶生产线等，打破国外对大尺寸溅射钼靶材的市场垄断，为我国显示面板及光伏电池制造关键材料国产化提供了有力保障。

“我们正着力研发尺寸更大、整体性能更高，面向高世代面板生产线的高纯钼靶产品以及钼合金靶材产品。”洛阳高新四丰电子有限公司相关负责人表示，该公司将坚持新型、科学、耐用的发展方向，持续加大研发力度，进一步掌握高端靶材制备的关键技术，助力洛阳制造业高质量发展。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 张炜 文/图)