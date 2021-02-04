栾川举行一场特别的婚礼　新郎新娘加起来168岁

20日，栾川县赤土店镇敬老院进行了一场特别的婚礼，一对耄耋老人胸戴红花、满面笑容，携手走进了婚姻殿堂。

20日，栾川县赤土店镇敬老院进行了一场特别的婚礼，一对耄耋老人胸戴红花、满面笑容，携手走进了婚姻殿堂。

当日上午10时，伴随着喜庆的音乐声，81岁的新郎赵付枝和87岁的新娘陈桂荣身穿喜庆的红色“婚服”，牵着手走进了敬老院工作人员为他们精心布置的婚房。房间里摆放着红棉被，墙上贴着红双喜，幸福又温馨。

赵付枝今年81岁，晚年迎来知心伴侣，他在婚礼上激动地流下了眼泪。2011年，五保户赵付枝进入赤土店镇敬老院生活，一直未婚的他，由于无儿无女，只能与敬老院里的一帮老伙计们相伴过日子。他一度以为自己会孤单走完一生，可没想到遇到了陈桂荣。

87岁的陈桂荣2017年进入敬老院，老伴已经去世几十年。她平时患有风湿性关节炎，行动较为不便。身体还算硬朗的赵付枝经常主动去帮忙，久而久之，两人慢慢产生了感情。

“两位老人是今年春节期间‘官宣’的。”赤土店镇敬老院的工作人员黄明明说，两位老人虽然已经是耄耋之年，但“恋爱”过程跟年轻人差不多，“男方经常帮忙女方打水，还经常讲笑话逗女方开心。平时出去买吃的，也不忘给女方带一点。各种‘小恩小惠’不断，女方最终被感动了。”

黄明明说，给两位老人办婚礼的想法，最初是敬老人的其他老人提议的。一开始，陈桂荣老人有些不愿意，总觉得一把年纪还办婚礼有些丢人，但在赵付枝和大家的鼓励下，最终还是答应办这场婚礼。

这场婚礼一共摆了11桌，由敬老院出资举办，来吃桌的大多是敬老院的老人。在婚礼上，赵付枝和陈桂荣相互许下承诺：生前要一直在一起，互相照顾，永不分离。（洛报融媒记者 刘嘉仪 通讯员 李晓博 受访者供图）