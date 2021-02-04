老城区洛邑酒吧街项目开工 总面积4万平方米

今后再到老城区历史文化步行街，白天看古色古香的历史建筑群，晚上品尝地道的洛阳特色饮食，还能逛逛洛邑酒吧街。来老城，逛吃玩乐中感受洛阳历史！
今后再到老城区历史文化步行街，白天看古色古香的历史建筑群，晚上品尝地道的洛阳特色饮食，还能逛逛洛邑酒吧街。来老城，逛吃玩乐中感受洛阳历史！
今后再到老城区历史文化步行街，白天看古色古香的历史建筑群，晚上品尝地道的洛阳特色饮食，还能逛逛洛邑酒吧街。来老城，逛吃玩乐中感受洛阳历史！
21日，老城区2021年第二批重大项目集中开工仪式上传来好消息：总投资5亿元的洛邑酒吧街项目，将丰富老城夜游新业态，带旺洛阳夜游市场。
洛邑酒吧街项目，主要对丽景门至南大街沿护城河两侧建筑进行改造，并进行美化亮化，改造面积4万平方米，将植入酒吧、民宿、美食、咖啡屋、博物馆、演艺等新兴文旅业态，配套建设停车场等基础设施。
在老城区当天集中开工的28个项目中，翠云峰立交绿化项目也备受关注。该项目总投资3亿元，涉及老城区营庄、后洞、望朝岭3个村土地及征迁，绿化面积30万平方米。(洛报融媒记者 李迎博/文 记者 张怡熙/图 通讯员 石智卫)
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