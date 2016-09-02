退休教授回洛找寻老同学家人 民警帮他圆了15年的梦

“感谢洛阳民警帮助。”21日，北京师范大学退休教授刘东元说，他有15年没回过洛阳了，这次回来想见一位老同学的家人，因家乡变化太大没找到老同学的住址，民警多方查找帮忙找到了人。

“感谢洛阳民警帮助。”21日，北京师范大学退休教授刘东元说，他有15年没回过洛阳了，这次回来想见一位老同学的家人，因家乡变化太大没找到老同学的住址，民警多方查找帮忙找到了人。

刘东元今年81岁，老家在偃师，60多年前到北京求学生活。“刘光灿是我的小学和初中同学。”刘东元说，他们关系很好，前些年刘光灿去世，他仍与其家人保持联系，上一次回来是在2006年，那时他留有刘光灿的老伴儿电话，后来他的电话本丢失，与老同学的家人断了联系。正值牡丹文化节，他在女儿陪同下回到洛阳，想再见一见老同学的家人。

14日一早，在亲人陪同下，刘东元凭着记忆来到中州路与长乐街交叉口附近寻找，因年代久远，家乡变化太大，他们找了几个小时也没找到老同学的家，只得求助民警。

西工公安分局凯旋东路派出所民警李林了解情况后，一方面让同事到周边小区和社区打听，一方面从户籍系统入手。很快，他们找到有关刘光灿家人的线索。“刘光灿的老伴儿也已去世，其子女在别处居住。”李林说，当他提及刘东元的名字时，刘光灿的子女直呼认识“这位叔叔”。随后，刘光灿的子女赶到，双方见面胜似亲人，相拥而泣。

为表示对民警的感谢，刘东元安排亲人制作一面锦旗送到凯旋东路派出所。(洛报融媒记者 魏巍/文 通讯员 张国锋/图)