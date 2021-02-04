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洛阳：“一转三推进”和“九个一”大走访将赋予新内涵
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.21 17:06

　　脱贫攻坚八年奋战，如期迈进全面小康。在这历史的跨越中，“一转三推进”是洛阳市委、市政府引领全市脱贫攻坚取得全面胜利的重要抓手，是经过实践检验、得到广大干部群众认可的成功经验。

　　站在新起点上，洛阳市脱贫攻坚领导小组日前印发《关于在巩固拓展脱贫攻坚成果中持续深化“一转三推进”开展“九个一”大走访的实施意见》，聚焦防返贫、稳脱贫、谋振兴，与时俱进地赋予其新意新解，接续引领全市上下乘势而上、接续奋斗，转作风、大走访、办实事，让群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

　　新内涵：转作风 促振兴

　　在继承中发展、在发展中创新，是推动脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接的重要方法论。作为脱贫攻坚中行之有效的工作机制，方案明确了新阶段“一转三推进”的新内涵。

　　其中，“一转”是关键，即持续转变党员干部作风；“三推进”是目的，即以“九个一”大走访为载体，接续推进习近平新时代中国特色社会主义思想进村入户，接续推进脱贫地区发展和群众生活改善，接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

　　方案指出，各级各部门要把持续深化“一转三推进”、扎实开展“九个一”大走访作为巩固拓展脱贫攻坚成果的关键之举，作为全面推进乡村振兴的有力之策，作为检验党史学习教育实际成效的重要标尺，深入基层察民情、访民意、解民忧、纾民困，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

　　在落实中，各地要坚持总结经验与探索创新相结合，坚持领导带头与全员参与相结合，坚持精准帮扶与激发动力相结合，坚持解决问题与建章立制相结合，大力弘扬脱贫攻坚精神，坚决守住防止规模性返贫的底线，在乡村振兴中不断取得新成效。

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[ 责任编辑：马佳佳]
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