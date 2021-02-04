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祝贺！她们荣获“全国五一巾帼标兵岗”荣誉称号
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.21 17:06

　　近日，2021年全国先进女职工集体和个人表彰大会在人民大会堂隆重举行，中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司国家耐火材料质量监督检验中心化学分析室荣获“全国五一巾帼标兵岗”荣誉称号，是洛阳唯一入选集体。

　　中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司国家耐火材料质量监督检验中心化学分析室共有11名员工，其中女员工9名，占比82%，平均年龄33.6岁，11人全部为本科以上学历，其中硕士7人。该室以“新老结合，党群结合”的方式，锻炼了一支专业能力过硬的技术队伍，先后荣获2018年度洛阳市“五一巾帼标兵岗”、2019年度洛阳市“五一巾帼奖状”、2020年河南省“五一巾帼奖状”等荣誉称号。

　　据了解，全国先进女职工集体和个人每两年评选表彰一次。在今年的表彰大会上，河南省有1人获得“全国五一巾帼奖章”，12个集体荣获“全国五一巾帼标兵岗”荣誉称号，15名个人荣获“全国五一巾帼标兵”荣誉称号。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 任旭东）
[ 责任编辑：马佳佳]
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