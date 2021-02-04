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洛阳瀍河两岸将大变身 沿岸13处景点将开发建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.21 14:49

　　21日，洛报融媒记者从瀍河区举行的2021年第二批重大项目集中开工仪式上了解到，该区将实施瀍河沿岸生态文化休闲带全域旅游PPP项目，瀍河两岸将大变身。

　　瀍河区瀍河沿岸生态文化休闲带全域旅游PPP项目，开发范围北至邙岭大道、南至滨河北路、西至新街、东至爽明街，包括瀍河(邙岭大道-滨河北路段)滨水空间提升和沿岸13处景点开发建设。这13处景点有：朱樱湖、回洛仓遗址、北窑旧石器遗址公园、元怿墓、中共洛阳组诞生地、勒马听风历史文化街、九龙台历史文化街、铜驼暮雨、大石桥、老子故居、孔子问礼碑、东关历史文化街、洛阳民俗博物馆等。整个项目计划2025年8月全部竣工。

　　瀍河区相关负责人介绍，瀍河沿岸生态文化休闲带全域旅游PPP项目将以文化产业和旅游产业融合发展，串联洛河、瀍河沿线文化旅游资源，推动文化景观带向经济带的转型，把瀍河区打造成具有国际特色的文化旅游名区和绿色生态宜居城区。

　　据悉，瀍河区第二批集中开工的重大项目共16个，投资额147.86亿元。其中，北盟路建设项目、玄武门大街瀍河段项目、瀍涧大道安置房项目、三川大道安置房项目、铜驼暮雨商业街景观改造项目等均在列。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 王少峰 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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