今年前3个月，洛阳纪检监察机关主动为68名党员干部澄清正名

“投诉举报也要遵规守纪，更要有真凭实据，千万不能靠猜测、想象，更不能凭空捏造。”4月20日，谈起村里两人因诬告陷害他人受到查处，洛阳市洛宁县赵村镇凡东南村党支部书记张红波感慨地说。

“投诉举报也要遵规守纪，更要有真凭实据，千万不能靠猜测、想象，更不能凭空捏造。”4月20日，谈起村里两人因诬告陷害他人受到查处，洛阳市洛宁县赵村镇凡东南村党支部书记张红波感慨地说。

2018年3月至2020年12月间，洛宁县赵村镇凡东南村村民张某某、吴某某(两人均为中共党员)，先后多次捏造事实，匿名向洛宁县纪委、县信访局、县委组织部、县扶贫办以及洛阳市扶贫办诬告该村村委会主任吴某某。经调查核实，两人举报事项不实。洛宁县公安局于2020年12月23日以诬告陷害违法，分别给予两人行政拘留7日处罚。2021年1月6日，赵村镇党委撤销原来给予两人的党内警告处分，分别给予党内严重警告处分。与此同时，对于受到不实举报的党员干部，纪检监察机关及时给予了澄清正名，激励干部担当作为。

2020年10月，嵩县九皋镇纪委接到上级纪委交办的“关于反映巴沟村支部书记唐某某有关问题”的举报件，遂成立核查组进行核实。经查，举报反映的5个问题均与事实不符。2021年3月，镇纪委召开专题会议，给唐某某澄清正名，帮助其卸下思想包袱。

“说实话，这些问题真是让俺抬不起头，工作上也缩手缩脚。组织把问题查清后，召开会议当着大伙的面给俺澄清正名，还专门送来澄清正名书，俺的心情一下子就开朗起来了。”巴沟村党支部书记唐某某说。

去年以来，洛阳市纪委监委先后印发预防和查处诬告陷害类信访举报办法、做好失实检举控告澄清工作实施意见、澄清保护党员干部工作制度等文件4份，建立问题线索快速处置、案件质量内控机制、初核过程中启动谈话审批、案件审理与质量评查同步实施等规范性制度27项，着力提升案件质效，激励党员干部担当作为。今年3月，洛阳市再次出台发挥纪检监察职能作用激励保护党员干部担当作为的实施意见，进一步激发保护党员干部担当尽责、争先出彩的内生动力。

去年以来，洛阳市各级纪检监察机关主动给予274名受到不实举报的党员干部澄清正名，对587名受处分干部进行了暖心回访。其中，今年前3个月，纪检监察机关共主动为68名党员干部澄清正名(其中县处级干部5人，乡科级干部26人)，对2名诬告陷害他人的人员给予了严肃查处。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）