洛阳市二外高新分校今年8月底前竣工

21日，从高新区2021年二季度重大项目集中开工仪式上传来好消息：洛阳市二外高新分校计划今年8月底前实现竣工交付。

21日，从高新区2021年二季度重大项目集中开工仪式上传来好消息：洛阳市二外高新分校计划今年8月底前实现竣工交付。

1月，高新区与市第二外国语学校签约，确定在现有办学条件基础上共建高新区外国语学校(洛阳市二外高新分校)，以深度融合托管的模式合作办学。未来，洛阳市第二外国语学校将在学校管理、师资培训、课程设置、办学特色等多方面对高新分校进行教育教学管理，争取在三至五年内，将洛阳市二外高新分校打造成师资、设备、管理一流的公办学校。

开工仪式上，项目建设方中建五局河南公司介绍，洛阳市二外高新分校位于高新区华夏路和北易路交叉口西北角，主要包括教学楼、行政实验楼、宿舍楼、食堂报告厅、地下车库5个部分，另建有篮球场、排球场、操场等体育设施，占地面积约4.6万平方米，设置初中3个年级48个教学班，能容纳学生2400名。(洛报融媒记者 赵硕 通讯员 王思臣)(图片由高新区提供)