长寿乐：寓意健康长寿的牡丹【视频】

昨天是谷雨节气，淅淅沥沥下着小雨，洛阳国际牡丹园里的游客仍络绎不绝。在园内的万芳园，蓝紫色的牡丹长寿乐吸引了不少游客驻足。

昨天是谷雨节气，淅淅沥沥下着小雨，洛阳国际牡丹园里的游客仍络绎不绝。在园内的万芳园，蓝紫色的牡丹长寿乐吸引了不少游客驻足。

“快看！这花的颜色太漂亮了！”陕西游客王女士说，得知洛阳国际牡丹园有成片开放的牡丹，她专门带着家人来赏花。

盛开的长寿乐花朵呈蓝紫色，花瓣大而质厚，形状相似，层次分明，花瓣从外向内逐渐变小，花蕊娇羞地从花瓣中央露出了头。

据该园工作人员霍璇璇介绍，长寿乐属于蓝色系牡丹，蔷薇花型，基部有紫色斑点。它的植株直立、高大，生长势强，属于晚开品种。园内年龄最大的一株长寿乐高约2.5米，已在该园生长了20多年。

霍璇璇说，长寿乐有健康长寿的寓意，深得游客喜爱。近日，长寿乐正值盛花期，在洛阳国际牡丹园的名花大道、万芳园、九色牡丹园、锦绣园都能观赏到。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)