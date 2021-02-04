洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

长寿乐：寓意健康长寿的牡丹【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.21 11:14

　　昨天是谷雨节气，淅淅沥沥下着小雨，洛阳国际牡丹园里的游客仍络绎不绝。在园内的万芳园，蓝紫色的牡丹长寿乐吸引了不少游客驻足。

　　“快看！这花的颜色太漂亮了！”陕西游客王女士说，得知洛阳国际牡丹园有成片开放的牡丹，她专门带着家人来赏花。

　　盛开的长寿乐花朵呈蓝紫色，花瓣大而质厚，形状相似，层次分明，花瓣从外向内逐渐变小，花蕊娇羞地从花瓣中央露出了头。

　　据该园工作人员霍璇璇介绍，长寿乐属于蓝色系牡丹，蔷薇花型，基部有紫色斑点。它的植株直立、高大，生长势强，属于晚开品种。园内年龄最大的一株长寿乐高约2.5米，已在该园生长了20多年。

　　霍璇璇说，长寿乐有健康长寿的寓意，深得游客喜爱。近日，长寿乐正值盛花期，在洛阳国际牡丹园的名花大道、万芳园、九色牡丹园、锦绣园都能观赏到。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都知道脑缺血，可肠缺血是咋回事
  • ·只因忽视了这件事，不满65岁的他失明了
  • ·姐姐住院妹妹来陪 竟被查出患了同一种病
    		•
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
        有一个地方，风景或许并不秀丽，却深藏于心，让人一生难忘，那就是老家。
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    		•
    		 
    新闻排行
  • 409个项目总投资1989亿元！洛阳今年第...
  • 伊川三兄妹两个博士一个硕士 成长经历...
  • 注意！19路、58路公交线路有变化
  • 洛阳动车组存车场开通运营 将大幅提升...
  • 古今辉映 魅力夜游
  • 洛阳明确今年优化营商环境目标任务 25...
  • 谷雨时节 畅游龙门
  • 牡丹鲜切花上无法使用“洛阳牡丹”商...
  • 汝阳县王坪乡孟村：人鸟和谐奔小康
  • 汽车坠入渠里漂流200多米远 热心群众...
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    洛阳高山牡丹绽初颜 延...
    谷雨时节赏牡丹【高清...
    谷雨时节 畅游龙门
    中国一拖特专车公司一...
    精彩热帖

    隋唐植物园 唐娃

    春雨

    雨后牡丹花

    龙潭大峡谷
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605