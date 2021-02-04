河南省校园足球实验班2021年招生简章公布

昨日，河南省校园足球实验班(郑州九中)2021年招生简章公布。

昨日，河南省校园足球实验班(郑州九中)2021年招生简章公布。今年，除了郑州九中，河南省实验中学、郑州二中、郑州三十一中也开设有该班型，均面向全省初中应届毕业生招生。4月30日前，符合报名条件的考生可网上报名。

招生计划

今年，郑州九中开设的河南省校园足球实验班，计划面向全省初中应届毕业生招收足球特长生50人。

报名条件

符合我省初中毕业要求、已进行中招信息采集的考生。

报名方式

即日起至4月30日，考生可登录河南省高中阶段教育招生信息服务平台，点击左侧“郑州九中校园足球实验班”进行网上报名。网上报名后，考生需下载资格审查报名表，详细填写考生所在初中、预估中考成绩、足球训练年数、足球比赛成绩等信息，填好后将电子版发至QQ邮箱(13133417@qq.com），进行资格审查。