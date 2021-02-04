洛阳市教育局：体育教师当班主任 将给予政策、待遇倾斜

昨日，市教育局发布《关于印发推进体育与健康学科教师兼职班主任工作的实施意见的通知》(简称《通知》)，要求各县(区)教育部门及市直学校不断提高体育与健康学科(简称体育)教师地位，对于体育教师当班主任、副班主任的，在政策、待遇方面给予一定倾斜。

昨日，市教育局发布《关于印发推进体育与健康学科教师兼职班主任工作的实施意见的通知》(简称《通知》)，要求各县(区)教育部门及市直学校不断提高体育与健康学科(简称体育)教师地位，对于体育教师当班主任、副班主任的，在政策、待遇方面给予一定倾斜。

“以往，不少家长、老师认为体育和语数外等学科相比逊色很多，这样的观点今后要变一变了。”市教育局相关负责人说。为深入落实市委、市政府关于加强我市中小学体育工作的要求，市教育局发布该《通知》。预计到2022年，我市将树立一批体育教师当班主任的先进典型，并以此促进我市中小学生体质健康不断好转。

待遇倾斜

《通知》要求，各县(区)教育部门要进一步转变思想，在制度层面保障体育教师待遇，稳定体育教师队伍；在评优评先、职称评聘、工作量核定等方面，保障体育教师和语数外等学科教师受到同等对待。

对于体育教师兼职班主任或副班主任的，在政策、待遇方面给予一定倾斜，在“县管校聘”班主任选聘中，优先选聘体育教师；引导、鼓励更多体育教师兼任班主任或副班主任，参与学校管理工作。

完善标准

各县(区)教育部门、市直学校要配足、配齐体育教师，修订完善其工作量核定标准，提高体育教师兼职班主任、副班主任的积极性；通过跟岗培训、专题培训等形式，不断加大体育教师培训力度，提高其个人素养、管理能力和师德水平。