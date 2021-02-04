洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市教育局：体育教师当班主任 将给予政策、待遇倾斜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.21 08:23

　　昨日，市教育局发布《关于印发推进体育与健康学科教师兼职班主任工作的实施意见的通知》(简称《通知》)，要求各县(区)教育部门及市直学校不断提高体育与健康学科(简称体育)教师地位，对于体育教师当班主任、副班主任的，在政策、待遇方面给予一定倾斜。

　　“以往，不少家长、老师认为体育和语数外等学科相比逊色很多，这样的观点今后要变一变了。”市教育局相关负责人说。为深入落实市委、市政府关于加强我市中小学体育工作的要求，市教育局发布该《通知》。预计到2022年，我市将树立一批体育教师当班主任的先进典型，并以此促进我市中小学生体质健康不断好转。

　　待遇倾斜

　　《通知》要求，各县(区)教育部门要进一步转变思想，在制度层面保障体育教师待遇，稳定体育教师队伍；在评优评先、职称评聘、工作量核定等方面，保障体育教师和语数外等学科教师受到同等对待。

　　对于体育教师兼职班主任或副班主任的，在政策、待遇方面给予一定倾斜，在“县管校聘”班主任选聘中，优先选聘体育教师；引导、鼓励更多体育教师兼任班主任或副班主任，参与学校管理工作。

　　完善标准

　　各县(区)教育部门、市直学校要配足、配齐体育教师，修订完善其工作量核定标准，提高体育教师兼职班主任、副班主任的积极性；通过跟岗培训、专题培训等形式，不断加大体育教师培训力度，提高其个人素养、管理能力和师德水平。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都知道脑缺血，可肠缺血是咋回事
  • ·只因忽视了这件事，不满65岁的他失明了
  • ·姐姐住院妹妹来陪 竟被查出患了同一种病
    		•
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
        有一个地方，风景或许并不秀丽，却深藏于心，让人一生难忘，那就是老家。
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    		•
    		 
    新闻排行
  • 409个项目总投资1989亿元！洛阳今年第...
  • 伊川三兄妹两个博士一个硕士 成长经历...
  • 注意！19路、58路公交线路有变化
  • 洛阳动车组存车场开通运营 将大幅提升...
  • 古今辉映 魅力夜游
  • 洛阳明确今年优化营商环境目标任务 25...
  • 谷雨时节 畅游龙门
  • 牡丹鲜切花上无法使用“洛阳牡丹”商...
  • 汝阳县王坪乡孟村：人鸟和谐奔小康
  • 汽车坠入渠里漂流200多米远 热心群众...
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    洛阳高山牡丹绽初颜 延...
    谷雨时节赏牡丹【高清...
    谷雨时节 畅游龙门
    中国一拖特专车公司一...
    精彩热帖

    隋唐植物园 唐娃

    春雨

    雨后牡丹花

    龙潭大峡谷
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605