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汝阳柏树乡里“柏薯香”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.21 08:24

　　“眼下是培育大田薯苗关键期，要密切关注大棚温度、湿度的变化。”近日，在汝阳县柏树乡枣林村的育苗温控大棚里，工作人员边看边记录，由于棚内温度达到25℃，进棚十几分钟，额头上已冒出汗珠。

　　柏树乡是我市红薯种植优势区，红薯种植规模常年稳定在2万余亩，年产鲜红薯3.6万吨，素有“红薯小镇”之称。柏树乡政府主要负责人介绍，2020年，柏树乡的红薯产业全产业链产值2.78亿元。而支撑起柏树乡“薯经济”的正是一株株优质红薯苗。

　　近年，高校科研力量、红薯龙头企业纷纷向该乡抛出橄榄枝，红薯育苗技术也有了质的提升，曾经的育苗“土专家”，如今都成了“育苗能手”。现今，柏树乡每年能培育近1亿株优质脱毒薯苗，不仅能满足当地种植需求，还能满足汝州、伊川、嵩县等周边地区种植户的需求。

　　为了鼓励村民发展生产，提高鲜红薯及红薯“三粉”(粉面、粉条、粉皮)等农特产的附加值，去年7月，柏树乡积极争取县里的“淘宝小镇”建设名额，在电子商务上下了一番大功夫：建电商孵化基地、办电商培训班、教村民开网店、注册“柏薯香”品牌……

　　打出一套“组合拳”后，成效很快显现，鲜红薯、红薯“三粉”销量剧增，还有不少国外订单。去年12月，随着柏树乡(红薯)入选全国“一村一品”示范村镇，“柏薯香”品牌被叫响。水涨船高，柏树乡的手工艺品、酸辣粉、羊肚菌等农特产，也借助电商“走出去”闯市场。

　　截至今年3月23日，电商基地运行不足半年，“柏薯香”系列农特产在淘宝平台的线上交易额已达966.69万元。算上直播带货和京东等线上平台的交易订单，农特产线上交易额逼近1500万元。

　　发展电商这条路虽然走对了，但一些制约因素依然存在。拿酸辣粉和红薯干来说，由于加工手段有限，只能生产低端产品，品相、口感等方面竞争力不够，走的仍是“快产快销”的低附加值老路。

　　为突破发展“瓶颈”，去年年底，柏树乡瞅准“冻干技术”这一新型食品加工工艺，以最大程度保存食品的营养价值，延长食品保质期。今年年初，柏树乡的冻干车间开建，未来将有更多优质的“柏薯香”农特产上市。

　　在持续做强“柏薯香”品牌的同时，柏树乡还在乡村游上做起了“新文章”：前不久，依托蔬菜基地建设的“科学与劳动研学实践基地”开门迎客，首批“开心农场”被抢购一空；红薯博物馆、红薯创意馆等沉浸式体验空间正加紧建设；借助前坪水库大坝优势，因地制宜发展的果蔬采摘、特色民宿等新业态势头正足……（记者 郭学锋 通讯员 吴会菊）
[ 责任编辑：马佳佳]
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