洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全国模范法官李俊峰： 把每一起案件都办成铁案
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.21 08:19

李俊峰（左）在翻阅卷宗

　　从事刑事审判工作15年来，全国模范法官、市中级人民法院刑二庭庭长李俊峰审理各类刑事案件2000余起，其中有许多是社会关注度高、影响广泛的大案、要案。这些案件案情疑难复杂、办理难度大，李俊峰却将每一起案件都办成了铁案。

　　他常说：“案件无小事，法官断案必须怀着对法律的敬畏之心、对职责的忠诚之心、对群众的负责之心，把每一起案件都办成经得起历史和人民检验的铁案，才能让人民群众在每一起司法案件中都感受到公平正义。”

　　“越是急难险重，越是勇于向前”

　　在同事心中，李俊峰就像一个铁人，“他从来没有休息日的概念，多数时间他都在办公室，要么跟同事在激烈地讨论案情，要么埋身卷宗奋笔疾书”。

　　“不好意思，稍等一下，这份卷宗马上就梳理完了。”昨日，记者见到李俊峰时，他正在翻看一摞摞扫黑除恶案件的卷宗，这也印证了之前同事的话。

　　涉黑涉恶上诉案件依法要全案审理，卷宗很多，少则百八十卷，多则三五百卷，而审理期限一般只有两个月。其间，还要奔波于多个看守所之间，提审全案被告人。

　　“不管卷宗有多少，都必须一本本查看，掌握案情的每一个细节，才能进行审理工作，如果打无准备之仗怎能确保公平正义？”李俊峰说，熟知案情是一项必备技能。

　　刑二庭法官助理邓俊勇说，李俊峰特别“喜欢”晚上下班后和周末加班看卷宗，因为那些时间“电话不响、没人打扰，效率会更高”。

　　“说李俊峰是铁人，不仅因为他作风硬朗，更因为他勇于面对挑战、迎难而上。”邓俊勇话音刚落，刑二庭法官赵大地接过话头，向记者细数起李俊峰的“战绩”。

　　2020年，李俊峰挺身而出，承办全国扫黑办挂牌督办的杨锐涉黑案，在不断完善各项审判程序的同时，强化涉案资产审查，使全案300余项资产得到妥善处置，收到良好效果……

　　“越是急难险重，越是勇于向前。”邓俊勇说，他从李俊峰不知疲倦的身影中，感受到一名人民法官守正义、铸忠诚的初心使命。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都知道脑缺血，可肠缺血是咋回事
  • ·只因忽视了这件事，不满65岁的他失明了
  • ·姐姐住院妹妹来陪 竟被查出患了同一种病
    		•
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
        有一个地方，风景或许并不秀丽，却深藏于心，让人一生难忘，那就是老家。
  • ·访山间古寺 寻玄奘足迹
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
    		•
    		 
    新闻排行
  • 409个项目总投资1989亿元！洛阳今年第...
  • 伊川三兄妹两个博士一个硕士 成长经历...
  • 注意！19路、58路公交线路有变化
  • 洛阳动车组存车场开通运营 将大幅提升...
  • 古今辉映 魅力夜游
  • 洛阳明确今年优化营商环境目标任务 25...
  • 谷雨时节 畅游龙门
  • 牡丹鲜切花上无法使用“洛阳牡丹”商...
  • 汝阳县王坪乡孟村：人鸟和谐奔小康
  • 汽车坠入渠里漂流200多米远 热心群众...
    		•
    百姓呼声
  • · 老城区庄王山文化公园预计下半年开工
  • · 涧西景华路武汉路口的路灯什么时候能亮？
    • 精彩图片
    洛阳高山牡丹绽初颜 延...
    谷雨时节赏牡丹【高清...
    谷雨时节 畅游龙门
    中国一拖特专车公司一...
    精彩热帖

    隋唐植物园 唐娃

    春雨

    雨后牡丹花

    龙潭大峡谷
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605