全国模范法官李俊峰： 把每一起案件都办成铁案

从事刑事审判工作15年来，全国模范法官、市中级人民法院刑二庭庭长李俊峰审理各类刑事案件2000余起，其中有许多是社会关注度高、影响广泛的大案、要案。这些案件案情疑难复杂、办理难度大，李俊峰却将每一起案件都办成了铁案。

李俊峰（左）在翻阅卷宗

从事刑事审判工作15年来，全国模范法官、市中级人民法院刑二庭庭长李俊峰审理各类刑事案件2000余起，其中有许多是社会关注度高、影响广泛的大案、要案。这些案件案情疑难复杂、办理难度大，李俊峰却将每一起案件都办成了铁案。

他常说：“案件无小事，法官断案必须怀着对法律的敬畏之心、对职责的忠诚之心、对群众的负责之心，把每一起案件都办成经得起历史和人民检验的铁案，才能让人民群众在每一起司法案件中都感受到公平正义。”

“越是急难险重，越是勇于向前”

在同事心中，李俊峰就像一个铁人，“他从来没有休息日的概念，多数时间他都在办公室，要么跟同事在激烈地讨论案情，要么埋身卷宗奋笔疾书”。

“不好意思，稍等一下，这份卷宗马上就梳理完了。”昨日，记者见到李俊峰时，他正在翻看一摞摞扫黑除恶案件的卷宗，这也印证了之前同事的话。

涉黑涉恶上诉案件依法要全案审理，卷宗很多，少则百八十卷，多则三五百卷，而审理期限一般只有两个月。其间，还要奔波于多个看守所之间，提审全案被告人。

“不管卷宗有多少，都必须一本本查看，掌握案情的每一个细节，才能进行审理工作，如果打无准备之仗怎能确保公平正义？”李俊峰说，熟知案情是一项必备技能。

刑二庭法官助理邓俊勇说，李俊峰特别“喜欢”晚上下班后和周末加班看卷宗，因为那些时间“电话不响、没人打扰，效率会更高”。

“说李俊峰是铁人，不仅因为他作风硬朗，更因为他勇于面对挑战、迎难而上。”邓俊勇话音刚落，刑二庭法官赵大地接过话头，向记者细数起李俊峰的“战绩”。

2020年，李俊峰挺身而出，承办全国扫黑办挂牌督办的杨锐涉黑案，在不断完善各项审判程序的同时，强化涉案资产审查，使全案300余项资产得到妥善处置，收到良好效果……

“越是急难险重，越是勇于向前。”邓俊勇说，他从李俊峰不知疲倦的身影中，感受到一名人民法官守正义、铸忠诚的初心使命。