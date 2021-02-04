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从“花为媒”到“强磁场”的嬗变

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.21 08:27

　　年年岁岁“花”相似，岁岁年年“客”不同。在前不久的第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会上，32个重大项目集中签约，投资总额756.1亿元，投资规模创历史新高。其中，“755”产业项目29个，占比逾九成，投资总额503.1亿元，令人充满期待。

　　如果走进签约现场，不难感受到这次签约的“新”风。中国能源装备制造龙头上海电气投资70亿元建设新能源项目，直指“碳达峰、碳中和”市场新热点；电子显示材料领军企业东旭集团投资50亿元，建设中国首个氢能电机装备产业园；VR行业头部企业北京当红齐天投资25亿元，建设我市第一家智能VR电竞乐园……一家家行业翘楚抢滩洛阳，一个个“第一”竞相涌现，加速先进制造、新能源、文化旅游等优势新兴产业的强链补链，彰显出对创新动能的培育，为千年古都注入新动能新活力。

　　39年花开花落，从“丰富群众业余生活”，到多产融合发展平台，“一朵花”释放出无限潜能，这无疑要归功于开放。想当年，那句“以花为媒、经贸唱戏”的口号，至今仍然深入人心。回望来路，牡丹文化节在不断刷新“更高水平”开放的打开方式，但始终不变的，是一座城市开放的胸怀。站在“融入双循环、建设都市圈”的时代背景板下，牡丹文化节正在求新求变，被赋予场域载体“强磁场”的角色定位，承担起“彰显特色、展示形象、汇聚资源、厚植优势”的综合功能。

　　有了好跑道，才能起降大飞机。场域载体是集聚发展要素的平台，其水平的高低影响着发展质量的优劣。当“要素红利”逐渐让位于“创新红利”、“政策红利”逐渐让位于“制度红利”，“大进大出”的开放模式依然重要，但已不能像过往那样支撑发展，找到更深层、更具内在动力的竞争力来源，加快建设像牡丹文化节这样的场域载体，正是一个答案。

　　加快从“花为媒”到“强磁场”的嬗变，我们要打好优化营商环境、建设场域载体的“组合拳”，建好用好一流的平台载体，助力市场主体获得竞争优势、比较优势，打造更多永不落幕的“牡丹传奇”！(孙利华)
[ 责任编辑：马佳佳]
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