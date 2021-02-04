洛阳高山牡丹绽初颜 延长花期邀您赏

近日，栾川县鸡冠洞景区高山牡丹园内，高山牡丹早开品种竞相开放，朵朵牡丹娇艳欲滴，园中馥郁芬芳，吸引了众多游客一睹牡丹国色。

鸡冠洞景区的高山牡丹

近日，栾川县鸡冠洞景区高山牡丹园内，高山牡丹早开品种竞相开放，朵朵牡丹娇艳欲滴，园中馥郁芬芳，吸引了众多游客一睹牡丹国色。

据介绍，鸡冠洞景区高山牡丹园占地100余亩，种植60多个品种10万余株高山牡丹，涵盖了胡红、洛阳红、魏紫、二乔等品种。由于海拔较高造成的气候差异，高山牡丹相比洛阳市区牡丹花期要晚。

“4月下旬，鸡冠洞牡丹盛开，园区内的各色牡丹加上樱花、桃花等竞相怒放，姹紫嫣红，呈现出一派满园春色关不住、游人争相打卡来的惬意景象。”鸡冠洞景区相关负责人介绍，鸡冠洞高山牡丹分为早、中、晚期，早开牡丹有赵粉、白玉兰、银红巧对、金玉交章等10个品种，花色以红、粉为主，最佳观赏时间为4月18日至4月25日；中开牡丹有香玉、肉芙蓉、二乔、姚黄、豆蔻年华、天然富贵、丹阳、桃李争艳、春归华屋等40个品种，花色以红、粉、紫、白、黄、绿为主，最佳观赏时间为4月26日至5月10日；晚开牡丹有锦绣九都、紫阁、绿云浮日、粉紫含金等18个品种，花色以红、粉、紫、白、黄、绿、黑为主，最佳观赏时间为5月11日至5月20日。