洛阳动车组存车场开通运营 将大幅提升洛阳龙门站“终到始发”能力

昨晚，上海虹桥—洛阳龙门的G1822次动车组列车和郑州东—洛阳龙门的G7949次动车组列车相继驶入洛阳动车组存车场。以此为标志，洛阳动车组存车场正式开通运营，将大幅提升洛阳龙门站的“终到始发”能力。这也意味着洛阳打造“轨道上的都市圈”和全国重要综合交通枢纽向前迈出坚实一步。

昨晚，上海虹桥—洛阳龙门G1822次动车组列车和郑州东—洛阳龙门G7949次动车组列车相继驶入洛阳动车组存车场

昨晚，上海虹桥—洛阳龙门的G1822次动车组列车和郑州东—洛阳龙门的G7949次动车组列车相继驶入洛阳动车组存车场。以此为标志，洛阳动车组存车场正式开通运营，将大幅提升洛阳龙门站的“终到始发”能力。这也意味着洛阳打造“轨道上的都市圈”和全国重要综合交通枢纽向前迈出坚实一步。

高铁是经济社会高质量发展的“大动脉”。动车组列车朝发夕至，白天载客运行，晚上则要进行“休整”作业，以确保次日安全、准点发出。动车组存车场就是动车组列车的“休整”之所，是高铁路网的重要组成部分。