今日洛阳阴天有小雨 气温11℃到16℃

洛阳今天阴天有小雨，局地中雨，东北风3级左右，气温11℃到16℃。

昨天，不少人议论，天气预报真准，说下雨就下雨。的确，19日白天，天气晴好，气温如同夏天。没想到，昨天早上，地上湿漉漉的，原来是下雨了。

昨天白天，雨下了几阵，雨中赏牡丹，别有一番意境。昨天我们迎来的谷雨节气，是春天的最后一个节气，也是春夏交接的时节。此时节万物复苏，春回大地，雨水滋润中的春种作物正迅速生长。谷雨之后，我们将迎来热烈的夏天。

需要提醒您的是，厚衣服先别收，本周还有降水。市气象台据气象资料分析，未来一周冷空气活动频繁，21日、23日至24日受槽前西南气流和地面冷空气共同影响，我市有降水天气过程，最高气温有所下降。

具体预报如下

今天：阴天有小雨，局地中雨，东北风3级左右，气温11℃到16℃；

明天：小雨或零星小雨停止转晴天，东北风转偏南风3级左右，气温10℃到24℃；

23日(周五)：多云转阴天有小到中雨，东北风增大到4级左右，气温13℃到19℃；

24日(周六)：小雨转阴天，东北风4级，气温13℃到15℃；

25日(周日)：多云，偏南部分地区有小雨或零星小雨，气温11℃到17℃；

26日(周一)：多云间晴天，气温10℃到22℃；

27日(周二)：多云转晴天，气温12℃到26℃。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博）