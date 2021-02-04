堪比中科院写致谢信的博士 伊川三兄妹两个博士一个硕士同样励志

“二十二载求学路，一路风雨泥泞，许多不容易……”这两天，中科院一博士论文的致谢信走红，作者回顾了如何一路走出小山坳、和命运抗争，并靠知识改变命运的故事。

“二十二载求学路，一路风雨泥泞，许多不容易……”这两天，中科院一博士论文的致谢信走红，作者回顾了如何一路走出小山坳、和命运抗争，并靠知识改变命运的故事。

在伊川县吕店镇拉马店村郭双见家，发生着类似的励志故事，其三个子女两个博士、一个硕士，妥妥地由农村娃变成城市精英。作为家长是如何教育子女的？对于其他家长有何借鉴意义？20日，记者邀请郭双见及其子女分享经验。

一家出仨高才生，成为十里八乡的榜样

郭双见今年75岁，现与老伴儿搬至老城区居住。20日上午，记者来到老人家里，只见收拾得井井有条、一尘不染，无论客厅还是卧室，到处摆放着老两口与子女的合影，进门左手边就是一张最新的全家福。

“这是我们去年春节在北京拍的。这是大儿子郭宇锋，电子科技大学博士，现为南京邮电大学博士生导师；这是女儿郭宇红，北京大学博士，目前是国际关系学院副教授、研究生导师；这是小儿子郭红亮，西北工业大学硕士，在江西一家国企任职。”老人指着三个子女介绍，言语中透露着自豪。

老人的朋友姚现舟感慨，在农村一家出仨高才生不多见，以前大学没扩招，考上大学无异于千军万马过独木桥，竞争激烈，郭双见的仨孩子确实了不起。

一家出三个高才生，郭双见在十里八乡都有名气，到现在还是村民们鼓励自家孩子好好读书的榜样。“我的父母是农民。”郭双见说，他初中毕业后考上现在的洛阳师范学院，毕业后当了6年教师，后来转到公安系统，在河南省第二戒毒所退休，老伴儿也是农村人，小学文化水平。

不少人好奇，郭宇锋三兄妹为何如此优秀？作为家长的郭双见有啥育儿妙招？