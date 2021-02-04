牡丹鲜切花上无法使用“洛阳牡丹”商标？官方回复来了

今天上午，洛报融媒记者从市林业局牡丹发展中心了解到，“洛阳牡丹”地理标志证明商标接受免费申领后，截至目前，我市已有十余家大型花卉类企业提出了申请，首批印有“洛阳牡丹”地理标志证明商标的千余盆牡丹盆花已进入销售市场。

今天上午，洛报融媒记者从市林业局牡丹发展中心了解到，“洛阳牡丹”地理标志证明商标接受免费申领后，截至目前，我市已有十余家大型花卉类企业提出了申请，首批印有“洛阳牡丹”地理标志证明商标的千余盆牡丹盆花已进入销售市场。

针对申领“洛阳牡丹”地理标志证明商标企业普遍咨询的两大类问题，牡丹发展中心也给予了集中解答。

牡丹鲜切花上是否可以使用“洛阳牡丹”地理标志证明商标？

牡丹发展中心：暂时不可以。虽然按照《“洛阳牡丹”地理标志证明商标实施管理办法(试行)》中的规定，“洛阳牡丹”地理标志证明商标应用范围为牡丹自然花，包括牡丹种苗、盆花和鲜切花，但在实际应用中，“洛阳牡丹”地理标志证明商标的发放对象，需要是有质量标准依据的牡丹自然花。

目前，我市的牡丹种苗和牡丹盆花都有地方标准，而鲜切花没有相关质量标准，因此“洛阳牡丹”地理标志证明商标暂时还不能应用在鲜切花上。

牡丹发展中心正在着手制定牡丹鲜切花质量地方标准，待标准出台后，即可应用到牡丹鲜切花上。