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中国一拖特专车公司一季度实现“双增长”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.20 19:51

　　20日，记者从中国一拖特专车公司获悉，依托新发展格局，今年一季度该企业营业收入和利润完成“双增长”，其中营业收入同比增长34%，利润同比增长70%，顺利实现“开门红”。

　　作为中国一拖下属的环卫机械专业公司，一拖特专车近年紧跟国家相关政策，针对城市化进程加快新形势，不断加大对新型环卫车辆的创新研发投入，研发的一系列环保新产品投放市场后产生良好效益。

　　该公司近三年科技研发投入达到1485万元，比例超过营收5%，新产品贡献率多年保持在70%以上，实现了“三大系列”产品向“节能、环保、新能源产品”的升级换代，在国内环卫设备领域稳固了“东方红”产品的行业位势。

　　“我们近年积极投身新发展格局，围绕‘绿水青山’国家战略实施创新研发，目前效果良好。”一拖特专车公司总经理孔孟田表示。

　　在产品投放方面，该企业实现“多面开花”。今年3月中旬，该企业刚刚完成对伊滨区近两千万元订单的交付，包括5台纯电动抑尘车和5台纯电动洗扫车。企业生产的“东方红”18吨国六洗扫车刚刚交付四川省德阳市，研发的纯电动工程车在中国大唐集团公司旗下山西阳城电厂已使用半月。“东方红”环卫车的销售范围基本覆盖国内市场。

　　在科技创新上，该企业积极拓展传统整车产品序列，全面完成环卫车辆的国六切换，并精准研发大型纯电动环卫车，以高端产品占领市场，先后推出纯电动洗扫车、纯电动抑尘车、纯电动压缩式垃圾车等系列产品，形成了以“东方红”命名的多品类专用车组合。

　　在融合发展上，该企业迈出了由制造业向服务业延伸的“第二步”，采取以承包保洁服务促进销售的营销策略，目前已承接我市环城路60公里道路路面的“机扫保洁服务采购包”，并在抗疫期间承接武汉城市圈重要节点城市潜江市全部17座垃圾压缩中转站的一体化运营工作，为我国疫情防控阻击战贡献“洛阳支持”。近期该企业还发力再制造业务，围绕叉车再制造陆续开展相关业务。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 倪虹 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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