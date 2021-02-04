洛阳高新区首个社区家风文化廉政苑开放【视频】

近日，高新区首个社区家风文化廉政苑在徐家营街道丰润路社区开放并接受公众免费参观。
近日，高新区首个社区家风文化廉政苑在徐家营街道丰润路社区开放并接受公众免费参观。
近日，高新区首个社区家风文化廉政苑在徐家营街道丰润路社区开放并接受公众免费参观。
该社区家风文化廉政苑位于高新区丰润路10号。洛报融媒记者在这里看到，其整体为灰白色调的徽派风格，面积近200平方米，分为“古今廉政教育”“红色好家风”和“笑脸墙”三部分。其中，“古今廉政教育”部分通过展板的形式，讲述了我国从古至今的廉政人物典型事迹，并安装有可以播放廉政短片等内容的视频播放器；“笑脸墙”上贴满了社区居民的笑脸照片，让人倍感温暖。
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