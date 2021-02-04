“童心向党”学党史 饮水思源育新人

近日，洛阳市以“童心向党”为主题，开展了主题突出、特色鲜明、形式多样的教育实践活动，引导青少年在学、思、悟实践中传承红色基因。

讲述红色故事

近日，洛阳市以“童心向党”为主题，开展了主题突出、特色鲜明、形式多样的教育实践活动，引导青少年在学、思、悟实践中传承红色基因。

现场：一堂党史课，让青少年知史爱党、知史爱国

“小朋友们，你们从革命先烈身上都学到了什么？”“敢于面对困难，永不退缩！”“愿为祖国牺牲生命的崇高精神！”……近日，在宜阳县东街小学四年级的课堂上，孩子们正在饶有兴趣地听党史课。由河南科技大学师生6人组成的党史宣讲团，或以提问方式引入党史故事，或以播放纪录片方式让学生谈感悟话理想，或以背诵红色诗词等方式，加深孩子们对党史知识和英雄历史人物的印象。

在课堂上，从“王二小”“小兵张嘎”“董存瑞”“黄继光”等英雄人物再到党的历史上的重要会议、重要战役等，宣讲团老师们进行了有点有面、深入浅出的讲解。

这只是洛阳市“童心向党”教育实践活动的一个缩影。市图书馆举办的“童心向党”小手绘党旗、涧西区中心小学组织开展了“讲好党史故事，传承红色基因”、新安县紫苑小学的《童心向党·党的故事我来讲》……一系列教育实践活动，让青少年知史爱党、知史爱国，厚植爱国主义情怀。