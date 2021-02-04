李亚主持召开全市政法队伍教育整顿领导小组会议

20日，全市政法队伍教育整顿领导小组会议召开，深入学习中央、省委关于政法队伍教育整顿的有关部署要求，听取前期工作情况汇报，查摆存在问题，研究部署下步重点工作，推动全市政法队伍教育整顿工作走深走实。

全市政法队伍教育整顿领导小组会议召开

把学习教育政治引领贯穿始终

从严从实刀刃向内狠抓问题查纠

李亚主持会议并讲话

20日，全市政法队伍教育整顿领导小组会议召开，深入学习中央、省委关于政法队伍教育整顿的有关部署要求，听取前期工作情况汇报，查摆存在问题，研究部署下步重点工作，推动全市政法队伍教育整顿工作走深走实。

市委书记、全市政法队伍教育整顿领导小组组长李亚主持会议并讲话。省政法队伍教育整顿第三驻点指导组组长黄庚倜出席会议，对做好下步工作提出要求。

李亚指出，全市政法队伍教育整顿工作启动以来，各级党委、政法系统坚决贯彻习近平总书记重要指示精神和中央、省部署要求，开局良好，取得阶段性成效。同时也要清醒客观看到，我市教育整顿还有一定差距。查纠整改是教育整顿的中心环节，也是动真碰硬、触及要害的关键环节，要充分认识其政治性、艰巨性、严肃性，始终坚持高标准高质量，精准施策再发力，强化攻坚解难题，确保教育整顿落到实处、见到实效。

李亚强调，要把学习教育、政治引领贯穿始终。以开展党史学习教育为牵引，教育引导广大政法干警学出更坚定的对党忠诚、更深厚的为民情怀、更强烈的使命担当、更务实的工作作风、更过硬的廉洁本色。坚持深学细悟与真信笃行相统一，把学习成效转化为做好本职、推动发展的生动实践；坚持正面激励与反面警示相统一，使政法干警学有榜样、行有镜鉴，增强导向性震撼力；坚持教育内容与方式方法相统一，在对标对表中把“规定动作”做到位，在探索创新中形成常态化机制；坚持教育进度与教育质量相统一，做好对学习教育环节的评估验收。

李亚强调，要从严从实抓好问题查摆，多措并举“查”，做到强化自查自纠，严格组织查处，主动开门查摆；较真碰硬“查”，将影响公众安全感和执法满意度提升的突出问题作为必查重点，对问题线索认真排查分析、逐一开展核查；由表及里“查”，聚焦容易反弹反复、长期没有得到有效解决的顽瘴痼疾，找到病根、对症下药、补齐短板。要刀刃向内、标本兼治狠抓问题整改，努力使群众反映强烈的执法司法突出问题得到基本解决、长期影响制约公正执法司法的深层次问题得到有效根治、执法司法公信力得到明显提升。要坚决清除害群之马，重点清查对党不忠诚不老实的“两面人”、彻查黑恶势力“保护伞”、深查执法司法腐败、严查党的十八大以来不收敛不收手的腐败行为，尽快查处一批典型；深入整治顽瘴痼疾，把提升执法司法满意度作为重中之重，确保整治一个销号一个；认真把握宽严政策要求，对主动交代问题的宽大处理一批，对不如实填报、拒不交代的依法依规严肃查处一批，对自查从宽、被查从严的案例通报一批，对组织信任、业绩突出、群众公认的先进典型培养选树一批；着力加强制度建设，把顽瘴痼疾整治与政法领域全面深化改革结合起来，实现抓源治本、常态长效。

李亚要求，要以教育整顿成果体现政治担当，促进工作发展。要通过开展教育整顿，推动政法干警把习近平法治思想学得更深更透，把习近平总书记关于加强政法队伍建设的重要指示和训词精神领会得更全面到位。要坚持“两手抓、两不误、两促进”，进一步激发政法队伍干事创业热情，加快建设更高水平的平安洛阳、法治洛阳。要着力提升群众满意度，持续开展“全体干警大走访，我为群众办实事”活动，把教育整顿成果最大限度体现在为民服务、为民解忧、便民利民上。要层层压实责任，主要领导做到责任在肩、责任在心、责任抓牢，各级党委扛牢主体责任，政法部门履行直接责任，各有关部门搞好协同联动，自觉接受中央、省有关部门督导指导，抓好重点领域、关键环节、重要场所的监管安全工作，为“十四五”开好局起好步营造良好法治环境。

省政法队伍教育整顿第三驻点指导组副组长耿景智、倪玮，娄会峰、何伟、王飞、李保国、曲海滨等参加会议。（记者 李东慧）