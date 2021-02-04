河科大一附院与洛阳血友之家联合举办世界血友病日主题活动

4月20日上午，河南科技大学第一附属医院与洛阳血友之家在河科大一附院开元院区联合举办了血友病日主题活动。血友病领域专家学者、医护人员、血友病患者、家属及各界爱心人士“云”集，共同为血友病患儿的身心健康保驾护航。

4月20日上午，河南科技大学第一附属医院与洛阳血友之家在河科大一附院开元院区联合举办了血友病日主题活动。血友病领域专家学者、医护人员、血友病患者、家属及各界爱心人士“云”集，共同为血友病患儿的身心健康保驾护航。

本次活动中，洛阳市红十字会、洛阳慈善总会相关负责人莅临指导，河科大一附院开元院区血友病MDT团队相关专家出席并进行专题讲座。

血友病是一种出血性罕见病，表现为患者会出现自发性出血，自身不能及时纠正出血。这一疾病具有高致残率，患者需终身用药，治疗费用偏高，因病致贫家庭众多。据洛阳血友之家有关负责人介绍，为适应变化，后疫情时代下让关爱持续，血友之家坚守逐梦未来，与爱同行的工作信念，致力于为洛阳市血友病人提供切实的帮助。

“我们科大一附院与洛阳血友之家已合作近10年，为了更好地服务患者，提高疾病管理水平，4月15日，开元院区血液科出凝血亚专科血友病MDT团队已正式成立。今后我们作为豫西地区第一个可以为血友病患者提供一站式全面诊疗服务的治疗团队，将发扬多学科合作治疗模式，以护理、物理、骨科、社工、心理咨询等方式全方位服务血友病患者。”河科大一附院血液科杨海平主任说：“让患者少跑路，在家门口就能享受优质的医疗资源，这是我们的最大心愿。”(蔡怡荷 文/图)