新颖！把思政课堂“搬到”地铁线上【视频】

这个春天，洛阳地铁1号线正式运营，穿一线锦绣，连一城繁华，跳动着城市文化传承、转型发展、民生福祉最强劲的脉搏。

这个春天，洛阳地铁1号线正式运营，穿一线锦绣，连一城繁华，跳动着城市文化传承、转型发展、民生福祉最强劲的脉搏。

从牡丹广场站到隋唐洛阳城国家遗址公园，再到涧西老工业基地……昨日，由市委宣传部主办、市住建局等单位承办的“百姓看变化 永远跟党走”主题活动举行“坐着地铁看变化”特别活动。来自驻洛高校的师生代表以“乘坐地铁+现场参观+思政课辅导”形式，把党史教育和思政课堂搬到城市建设一线、历史文化遗址和红色教育基地，让青年学生在沉浸式体验中目睹日新月异的巨大变化，回顾创业发展的艰辛历程，更加坚定地感党恩、听党话、跟党走。

【第一课时】人民的城市

课堂：地铁1号线牡丹广场站

主讲人：洛阳理工学院马克思主义学院副教授 张璐

午后，师生们首站来到地铁1号线牡丹广场站。阳光透过巨幅玻璃牡丹画，照进地铁站，光线明亮而温暖。在车站大厅，洛阳理工学院马克思主义学院副教授张璐“开讲啦”。

“地铁1号线正式开通运营，标志着我们洛阳成为中西部地区非省会城市中首个开通地铁的城市。地铁建设不仅创造了‘洛阳速度’，更实现了‘洛阳地铁洛阳造’。就在刚刚，地铁2号线一期工程克服下穿洛河的世界级施工难题，实现全线‘洞通’，很快我们就能坐上2号线了。”张璐的开场白，带给大家满满的自豪感。

“地铁运营，不仅是交通出行选择的变化，更代表着新兴生活方式的开始、城市建设品质的提升。”作为土生土长的洛阳人，张璐回顾了洛阳交通基础设施建设的沧桑巨变。从新中国成立之初的“出行基本靠走”到改革开放后公共交通的起步发展，特别是这些年，和地铁建设同步，古城快速路、王城大道快速路相继通车，望朝岭立交、唐寺门立交等拔地而起，让每一位洛阳人的获得感、幸福感油然而生。

“看似寻常最崎岖，成如容易却艰辛。”张璐坦言。每一项工程的背后，都有披星戴月、攻坚克难的艰苦奋斗，都是以人民为中心的发展理念的生动体现。 “早在1948年4月，毛泽东同志在《再克洛阳后给洛阳前线指挥部的电报》中写道：城市已经属于人民，一切应该以城市由人民自己负责管理的精神为出发点。”张璐说。洛阳是人民的城市，人民城市为人民。“十三五”以来，市委、市政府顺应人民群众对幸福宜居的新需求、新期盼，从大交通到小游园，从乐道到书房，把城市建设的“工笔画”越画越美丽，让“共享”理念直抵人心。从牡丹广场站出发前往应天门站的旅途中，第一次乘坐地铁的洛阳理工学院学生杨佳欣难掩激动之情：“如同又快又稳又舒适的地铁，生活学习在美丽宜居的洛阳也是一种享受。”