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洛阳2020年知识产权执法保护典型案例发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.20 11:46

　　本周为全国知识产权宣传周，今年的主题是“全面加强知识产权保护 推动构建新发展格局”。今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，即日起至26日，我市将通过开展多种形式的活动，宣传知识产权相关知识，引导公众严格保护和合理运用知识产权，激发社会创新活力，助推经济高质量发展，服务洛阳都市圈建设。

　　今日，洛阳市市场监管局发布3起我市2020年知识产权执法保护典型案例。

　　案例一：老城区市场监管局查处侵犯“耐克(NIKE)”和“阿迪达斯(adidas)”注册商标专用权案

　　案情简介：2020年5月27日，老城区市场监管局执法人员接举报称老城区ⅹⅹ服装店销售涉嫌侵犯“耐克(NIKE)”牌和“阿迪达斯(adidas)”牌注册商标专用权的服装和鞋类商品。该局立即成立专案组，联合公安部门共同行动，成功捣毁该服装店销售侵犯“耐克(NIKE)”和“阿迪达斯(adidas)”商标注册商标专用权商品窝点2处，现场查扣收银机2台，涉嫌假冒侵权衣服2000余件，鞋1000余双，涉案金额136.8万元。

　　依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第三条规定，该案件已移交至洛阳市公安局老城分局。

　　典型意义：该案涉案金额较大，社会影响恶劣。办案机关及时启动行刑衔接机制，部门间高效协作，成功捣毁侵权假冒商品窝点，取得了良好的社会效果。同时，该案作为一件保护涉外商标权利人合法权益的典型案件，充分体现了我国对中外商标权利人合法权益的同等保护。

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[ 责任编辑：崔利利]
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