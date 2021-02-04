田野上的新希望！黄谷子打出“金小米”【视频】

从实现全面脱贫到现阶段的乡村振兴，近年来，越来越多地区意识到需要打造出富有地方特色的农产品区域公用品牌。“洛阳源耕”品牌采用基地直供、三方检测、全程追溯的品控流程，整合洛阳各县区优质农产品资源，进行品牌融合，带动各县区乡镇农业增产、农民增收，助推洛阳市农业高质量发展。

从实现全面脱贫到现阶段的乡村振兴，近年来，越来越多地区意识到需要打造出富有地方特色的农产品区域公用品牌。“洛阳源耕”品牌采用基地直供、三方检测、全程追溯的品控流程，整合洛阳各县区优质农产品资源，进行品牌融合，带动各县区乡镇农业增产、农民增收，助推洛阳市农业高质量发展。

为帮助和促进洛阳县区乡镇的农产品销售，推进电商助农工作开展，打造区域农产品名片，即日起由洛阳市农业农村局指导，洛阳农发投资集团有限公司、洛阳日报报业集团联合主办，洛阳源耕品牌运营管理有限公司、洛阳网承办的“购家乡好物?促乡村振兴”春季电商助农计划正式启动。该计划将通过电商直播带货等形式，宣传特色农产品，帮扶县区乡镇农产品销售，向更多人传播绿色农产品品牌，助力乡村振兴。本期，我们带您走进伊川县洛阳源耕京东农场富硒示范基地。

《吕氏春秋·本味》中厨圣伊尹曾评价“饭之美者，玄山之禾”。“玄山之禾”正是指伊川小米。伊川县种植谷子的历史悠久，当地小米品质优良、营养丰富，在洛阳一带颇有名气，但伊川农户受传统销售观念影响，没有打开销售渠道，本地始终没有形成大规模种植。洛阳源耕京东农场富硒示范基地的出现，为当地小米种植打开了新局面，在绿色的田野上点起了一把金黄色的“希望之火”。

这座基地，给他和妻子的生活带来了希望

四月中旬，田野间的油菜花灿烂地开出一片金黄的花海。伊川县葛寨镇后富山村一户农家门前，58岁的张么胜把妻子从三轮车上扶下来，脸上满是笑容，因为夫妻俩刚刚逛完庙会。

张么胜的妻子杨花荣患有高血压、哮喘等疾病，对空气环境格外敏感，天气变冷、闻到异味、吸入花粉都会引起不适，再加上腿脚不便，所以很少出门。像这样两个人一起在阳光灿烂的日子里逛庙会，对于他们俩来说是很难得的经历。

扶着妻子下了车，张么胜习惯性地牵起她的手往家里走，到家又第一时间找凳子扶妻子坐下。

张么胜和杨花荣

“最近她身体还不错。”张么胜欣慰地说。

今年是老两口结婚的第33年。他们曾有一子不幸夭折，只留下夫妻俩人相互扶持，并肩走过这些年的风风雨雨。因为妻子的身体离不开人照顾，张么胜无法外出打工，一直以来只能靠在附近打零工和卖自家种的农作物为妻子治病。

“一年到头药没断过，每天吃药都得花四、五块钱，不住院就是好事……好在开春了，马上就能去基地干活，基地离家近，上午干完活还能回来给媳妇做饭，一点都不耽误事。”张么胜的脸上出现了笑容。

张么胜口中所说的基地是洛阳源耕京东农场富硒示范基地。该基地坐落在伊川县葛寨镇葛寨村，地区土壤硒含量高达4毫克/公斤以上，是洛阳市29万亩富硒土地的核心区。洛阳农发集团在伊川县人民政府的支持下，与伊川县富友种植农民合作社通力合作，以“企业+基地+合作社+农户”的模式，在此打造出了1500亩的谷子种植基地。

洛阳源耕京东农场富硒示范基地

除张么胜以外，基地在过去的一年中，仅雇佣周边贫困户就多达四五百人，提供了千余个稳定的就业岗位，大大拉动了农户就业，为当地打赢脱贫攻坚战做出了突出贡献。

眼看五月份的播种期将至，富友种植农民合作社的负责人梁向飞知道张么胜家里条件不好，特意去看望夫妻俩。

“我这把年纪的人，也没有多少单位愿意用。自家那点地也挣不了几个钱，还好能在基地干活，能做多少就做多少。”张么胜说。

历经不易得优品，“金小米”希望成真

“万事开头难嘛。”基地负责人刘平督提起过去的2020年里的经历百感交集。在基地建设初期，大多数村民并不看好，当地从前多以种植中药材为生，小米这种杂粮在村民们看来根本卖不上价钱，这么大一个基地指不定还要赔钱。

“农户们就算种谷子也是只种一小片，够家里人平时熬个粥就行了，从来没见过有人敢一下种这么大片的谷子。所以我想先把基地做好给大伙儿看。大伙儿看见好处，自然就想加入了。”为了转变村民们的看法，刘平督下决心要在头一年就把基地做好，让村民们切实看到种谷子的好处。

但他也是第一次负责如此大规模的机械化种植，在种植过程中遇到了不少困难。葛寨村的富硒土地为谷子生长提供了优越的环境，但也因土壤黏性较大，部分种子难以破土发芽，直接影响了发芽率。于是不得不进行二次播种，增加了种植成本。在之后的种植过程中，刘平督和梁向飞不断攻克难题、分析原因、总结经验。功夫不负有心人，在2020年秋天，终于收获了品质优良的小米。

“今年咱们有了经验，先把地多犁几遍，到时候发芽率能上去，也不必再次播种增加成本了。”梁向飞兴奋地说。

色泽金黄、营养丰富、口感软糯无渣的伊川小米一经上市，就以过硬的品质受到了消费者的欢迎。第一年基地生产的小米卖到每公斤30元的好价钱，销售总额超过两百万元，成了名副其实的“金小米”。

洛阳源耕富硒小米系列产品

小米如此优良的品质，与基地的科学化管理分不开。基地借助京东场平台，打造全程可视化溯源体系，从播种、施肥、使用农药等每个生长阶段都进行严格把关，并且在小米包装袋上印刷有溯源二维码，消费者只需要扫描，就能清楚了解到这袋小米从种植到加工包装的每一个环节，这种全程透明、有据可依的方式让消费者更能吃得放心。

生产升级振乡村，农人燃起新希望

在“企业+合作社+基地+农户”的模式下，基地生产的小米打响了绿色农产品品牌，售价和销路都得到稳定保障，周边六七个村子的农户都前来咨询，想加入合作社。

“今年我们与葛寨镇政府、村委会以及种植大户积极探讨，采用土地托管的模式，辐射带动周边10000亩土地发展谷子种植。”基地负责人刘平督介绍起了发展计划。

企业负责制定生产种植标准并同时播种、收割，农户负责按照标准进行施肥、除草等日常维护。待作物成熟后，企业再按照收获标准进行回收，统一加工、销售。这种模式减轻了公司的土地流转成本，也减轻了农户的生产成本，还解决了周边百姓的就业问题。规模化、标准化的种植管理，也能保证农作物的质量。

洛阳源耕富硒产业示范基地负责人刘平督

“今年咱们的目标是达到亩产300公斤以上！基地发展越好，就有越多人想参与进来。也能为那些家里困难、不方便出去打工的人提供更多就业岗位，让大家生活都越来越红火，早日实现乡村振兴！”刘平督充满希望地说。

洛阳源耕旗舰店

今晚20时，洛阳网春季电商助农计划洛阳源耕专场直播准时开播，不仅有品质优良的伊川小米，更有爆款单品9.9元全国包邮和价值5998元锦鲤大奖直播间现场抽奖。今晚敬请锁定洛阳网及洛阳圈儿微信公众号。(见习记者 曲若凡/文 孟德玺 杨艺鹏/图)

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