洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

探访洛宁大山里的红色遗迹 聆听红色往事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.20 11:03

　　洛阳洛宁县东宋镇北旧县村位于山区，村子里有一处红色遗迹——中共洛宁县委、洛宁县抗日民主政府旧址。时至今日，它仍在发挥其红色资源作用，吸引大家来此参观学习，聆听红色往事。

　　近日，洛报融媒记者驱车来到北旧县村探寻这处红色遗迹。春光下，村里绿树成荫，一幅乡村美景。中共洛宁县委、洛宁县抗日民主政府旧址位于在村子中间，建筑为老式民居，占地400平方米。

　　该旧址为土木砖瓦结构，青瓦、土坯墙，乍一看，它和其他民居没有不同。走进院门，眼前却出现另一番景象：宽敞的庭院，错落有致的绿植，古朴的房屋和戏台让人产生“穿越”之感。

　　关于这座旧址的历史，要从1945年说起……

　　这年1月，根据形势发展需要,豫西二地委决定撤销洛宁中心县委，并在北旧县村召开各级代表及群众参加的大会，宣布成立中共洛宁县委、洛宁县抗日民主政府。

　　大会号召全县人民团结一心，有钱出钱，有力出力，坚决打击日本侵略者及其走狗，开展减租减息运动，改善人民群众生活。之后，在县委、县政府的领导下，减租减息运动迅速全面推开，当年有40%的纳粮任务被减免，大大减轻了群众的负担。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都知道脑缺血，可肠缺血是咋回事
  • ·只因忽视了这件事，不满65岁的他失明了
  • ·姐姐住院妹妹来陪 竟被查出患了同一种病
    		•
    访山间古寺 寻玄奘足迹
    访山间古寺 寻玄奘足迹
    访山间古寺 寻玄奘足迹
        城市的气质，远看是风景，近看是文化。如果说牡丹是洛阳的肌肤和容貌，那么，文化就是洛阳的骨血和灵魂。
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
    		•  
    新闻排行
  • 最快下月！洛阳菜鸟驿站将免费送货上...
  • 洛阳造高速汽轮机挺进海外市场
  • 稀罕！一株牡丹开出五颜六色的花 游客...
  • 十一届市委第十二轮巡察公布“问题清单”
  • 洛阳市区农贸市场将布放环保塑料袋自...
  • 20日起，34路、49路恢复嘉豫门大街段通行
  • 大巴车因故滞留洛阳高速 50名滞留儿童...
  • 住豫全国政协委员视察团来洛视察
  • 水墨丹青：曾获金奖的“混血”黑牡丹...
  • 万份《中国·洛阳交通旅游图》今起免费领
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    稀罕！一株牡丹开出五...
    “世界级施工难题”圆...
    洛阳造高速汽轮机挺进...
    洛阳民警帮外地游客找...
    精彩热帖

    河科大校园 花如海

    庆建党百年 品国粹文化

    蔷薇乐道相映美

    石楠花开了
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605