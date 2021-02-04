探访洛宁大山里的红色遗迹 聆听红色往事

洛阳洛宁县东宋镇北旧县村位于山区，村子里有一处红色遗迹——中共洛宁县委、洛宁县抗日民主政府旧址。时至今日，它仍在发挥其红色资源作用，吸引大家来此参观学习，聆听红色往事。

洛阳洛宁县东宋镇北旧县村位于山区，村子里有一处红色遗迹——中共洛宁县委、洛宁县抗日民主政府旧址。时至今日，它仍在发挥其红色资源作用，吸引大家来此参观学习，聆听红色往事。

近日，洛报融媒记者驱车来到北旧县村探寻这处红色遗迹。春光下，村里绿树成荫，一幅乡村美景。中共洛宁县委、洛宁县抗日民主政府旧址位于在村子中间，建筑为老式民居，占地400平方米。

该旧址为土木砖瓦结构，青瓦、土坯墙，乍一看，它和其他民居没有不同。走进院门，眼前却出现另一番景象：宽敞的庭院，错落有致的绿植，古朴的房屋和戏台让人产生“穿越”之感。

关于这座旧址的历史，要从1945年说起……

这年1月，根据形势发展需要,豫西二地委决定撤销洛宁中心县委，并在北旧县村召开各级代表及群众参加的大会，宣布成立中共洛宁县委、洛宁县抗日民主政府。

大会号召全县人民团结一心，有钱出钱，有力出力，坚决打击日本侵略者及其走狗，开展减租减息运动，改善人民群众生活。之后，在县委、县政府的领导下，减租减息运动迅速全面推开，当年有40%的纳粮任务被减免，大大减轻了群众的负担。