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三彩“活”了，洛阳“火”了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.04.20 10:29

　　今年春节，舞蹈《唐宫夜宴》成功“出圈”，立足传统、传承经典，万人围观、官媒盛赞。殊不知，作为充分展现中原文化之美、华夏文明之魂的另一朵“金花”——洛阳舞蹈作品《大河三彩》，正以“舞动的唐三彩”，向世界发出邀请函。

　　4月10日，《大河三彩》继第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞评奖之后再次亮相第39届中国洛阳牡丹文化节开幕式，成为展示洛阳文化旅游形象的重要窗口。其多姿的舞蹈形态、鲜明的文化特色、丰富的精神内涵以及引人深思的哲学意义，再度唤醒了人们对艺术的审美思考与价值追求。

　　活化历史：深耕三彩文化，讲好中原故事

　　厚植黄河土，盛世舞华章。去年10月，由赵小刚、沈徐斌、刘辉创作的《大河三彩》参与第十二届中国舞蹈“荷花奖”古典舞奖终评，以98.85的最高分拔得头筹，一度成为中国舞蹈界焦点。

　　以“唐三彩从普通黄河泥变为传世艺术品”为主线，《大河三彩》以人物还原洛阳博物馆馆藏文物，再现国家级非遗项目“唐三彩烧制技艺”的精彩过程，故事脉络清晰而扣人心弦。与《唐宫夜宴》的轻快活泼不同，《大河三彩》厚重刚劲的气质传达出更加质朴而浓烈的民族情感，将中原人的“黄河魂”体现得淋漓尽致。

　　“《大河三彩》选取唐代弹拨乐为背景音乐。”主创之一刘辉说，“通过坠胡、琵琶、古筝等传统民族乐器，能将观众更快带入演出氛围。”

　　为了最大程度还原“三彩俑”的质感、呈现三彩的神韵，《大河三彩》演员团队对服装造型的考究、对肢体语言的打磨几近严苛。“我们选取‘黄白绿’三彩主色调，以彩泥为主要材料进行妆容打造。”领舞之一吴佳乐说，“通过数次去博物馆观摩三彩文物，我们逐渐抓住其神韵，融入舞蹈动作、表演神态中，给予观众更丰富的观演体验。”

　　谈及作品的创作初衷，刘辉表示，在赵小刚导演的带领下，我们希望通过活化中国古代工艺珍品，彰显中原文化、黄河文化的非凡价值，突显大河儿女的民族精神与工匠精神。“唐三彩作为洛阳的文化标志之一，是我国的艺术瑰宝，《大河三彩》起于三彩又不止于三彩，更多的是以三彩为载体，展现我国厚重的人文历史。”刘辉说。

　　赋能文旅：坚定文化自信，彰显古都魅力

　　习近平总书记在河南考察时指出，黄河文化是中华文明的重要组成部分，是中华民族的根和魂，强调要深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值，坚定文化自信。《大河三彩》中后段，一声“黄河水，天上来”激昂有力，不仅将全剧带入高潮，更与观众产生了强烈的情感共鸣。

　　旅游彰显文化自信，文化丰富旅游内涵。值第39届中国洛阳牡丹文化节之际，为了让更多游客了解三彩魅力，从而产生更多对黄河文化、中原文化的思考，4月11日，《“藏在国宝中的舞蹈史”——走进博物馆系列讲座》走进洛阳博物馆，《大河三彩》演员团队受邀而至，将经典舞蹈从舞台带到观众身边，变换舞姿穿梭于各个展厅，在静态文物的映衬下尽显生动，为观众带来了新奇的游览体验。在场观众纷纷感叹：唐三彩“活”了。

　　“平日游客游览博物馆，直观感受到的往往是文物表象，《大河三彩》生动而有温度的表达，能够给予游客更广阔的想象空间，游客以新视角看三彩、观洛阳，引发对大唐盛世、悠久古都的无限遐想。”刘辉说。

　　作为《大河三彩》诞生历程的“见证者”，洛阳市文化广电和旅游局相关负责人表示，《大河三彩》作为洛阳优秀的原创舞蹈作品，实现了对中原优秀文化遗产的“活化”传承，是对文物文化创新性保护传承的生动实践，值得推崇。

　　走过历史长河，打开名为《大河三彩》的文化窗口，古都洛阳正以唐三彩为媒，向广大游客发出诚挚邀请。四月牡丹花开，八方游客正乘和煦春风，徜徉于灿烂的中原文化，自在悠然。(记者 谢钰旸)

　　(本文图片由洛阳歌剧院提供)⑧

　　
[ 责任编辑：席倩倩]
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