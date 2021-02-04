白圭：不走寻常路的“商圣”(洛阳古代商人)

在古代，商人是一个特殊的群体。相传周灭商后，将商遗民迁至洛阳加以监管。他们以从事工商业为主，这便是早期的“商人”。

在古代，商人是一个特殊的群体。相传周灭商后，将商遗民迁至洛阳加以监管。他们以从事工商业为主，这便是早期的“商人”。历史上，洛阳长期有“治产业，力工商”的传统，涌现出不少富商巨贾，也有人因替国分忧而名垂青史。自本期开始，我们就来一睹他们的风采。

弃政从商的白圭

在洛阳古代商人中，白圭无疑是最令人瞩目的一个。他被司马迁称为“治生祖”，又被宋真宗誉为“商圣”，至今仍是不少商人膜拜的对象。

不过，白圭并不是一开始就经商的。

白圭是战国时期洛阳人，曾在魏国为相。魏都大梁(今开封西北)地近黄河，常遭水患威胁。白圭便发挥自己的才干，解除了大梁水患。后来，他与孟子见面时，还说自己治水的本领胜过大禹。当然，孟子听听也就算了。

尽管在魏国能受重用，但白圭审时度势，认为魏国的局势正在变糟，遂决意离开。之后，他游历了几个诸侯国，最终决定回到洛阳，弃政从商。

当时，洛阳的经商氛围非常浓厚。司马迁在《史记·货殖列传》中说：“洛阳街居在齐、秦、楚、赵之中，贫人学事富家，相矜以久贾(gǔ)，数过邑不入门。”

也就是说，洛阳人无论贫富，都以外出经商为荣，并且时间越长越好，为此可以屡过家门而不入。如果不经商，而是像苏秦那样去学纵横术，又会怎样呢？从苏秦的亲身经历看，除非内心极强大，否则结局不好说。《史记》中记载，苏秦外出几年，跟着鬼谷子学习纵横术，打算成就一番大事业。可是，他穷困潦倒地回到洛阳时，遭到了“兄弟嫂妹妻妾”的无情嘲笑。他们说，“周人之俗，治产业，力工商”，这样才有钱赚。如今你不务正业，偏要去学口舌之事，不变成穷光蛋才怪呢？

苏秦很受打击，差点儿就抑郁了。他把自己关在屋子里发愤苦读，付出了远超常人的艰辛，最后才游历各国，出人头地。如果他脆弱一些，可能早就心灰意冷，跟着大家经商去了。

白圭和苏秦不同，他是先游历各国，然后才决定回来经商的。为了学习经商之道，他还专门去拜了师。

白圭的老师是谁？相传也是鬼谷子。

鬼谷子学识渊博，在汝阳东南的云梦山一带授徒，苏秦、张仪、庞涓、孙膑等都是他的学生。白圭跟着他学习如何经商，除了牢记“人弃我取，人取我与”的商业理论，内容还涉及兵书及天文历法等。

不卖珠宝卖谷物

学成归来后，白圭首先要做的事，就是选定自己的商业方向。

战国时期商业发达，商品种类也很丰富，大商人吕不韦仅靠“往来贩贱卖贵”，就攒下了家产千金。然而，要论最赚钱的生意，还数经营珠宝。

《战国策》中记载，吕不韦曾问他的父亲：“耕田能获利多少？”其父说：“十倍。”他又问：“珠宝呢？”其父说：“百倍。”

当然，吕不韦有更远大的目标。他最终选择的是“立国家之主”，即资助处在人生低谷的秦异人。后来，秦异人当上了秦国国君，不久又传位秦始皇嬴政。吕不韦成了最大的赢家，不仅赚到了金钱，还得到了名声和地位，可谓名利双收。

白圭也知道珠宝生意赚钱，但他选择了经营农副产品，并坚持一个理念：人弃我取，人取我与。

具体来说，就是他根据节令，顺势而为。谷物成熟了，他就从农夫那里收购谷物，卖给他们所需要的“丝漆”；蚕茧长成了，他就从蚕农手中收购“帛絮”，同时将粮食卖给他们。

常言说，物以稀为贵。如果当年丰收，谷物的价格就会下跌，反之则会上涨。白圭精通天文历法，能准确预测旱涝情况，并据此判断谷物收成。这样经营了几年，他就积攒了大量财富。

与农夫打交道多了，白圭还总结出一句话：“欲长钱，取下谷；长石斗，取上种。”

这是什么意思？人们的理解不尽相同。它大致是说，要想赚钱，就去低价收购下等谷物，利润空间会大一些。不过，做种子用的必须是上等谷物。

找准了经营方向，有正确的经营理念，是不是就能够一劳永逸？不是。在白圭看来，好的商人还要当机立断，善于把握时机。他对此有一个形象的比喻，就是“趋时若猛兽鸷鸟之发”，这样才不会与财富失之交臂。

生意做得大了，白圭成了洛阳有名的富商，手下有很多伙计。在人们看来，他可以轻松一些，享受富人的奢侈生活了。可是，如果他止步于此，又怎能成为千古“商圣”？

“商圣”的经商之道

现在人们常说，一个人只能赚到自己认知范围内的钱。其实，古人何尝不是如此呢？

拿白圭来说，他有从政经历，也曾游历诸国。后来选择经商，他对自己的要求也不只是成为富商，而是要让商品更好地流通，从而让百姓过上更好的生活。

因此，这位大商人很少有时间享乐。相反，他总是省吃俭用，和手下干活儿的伙计打成一片，同甘共苦。

说实话，能做到这一点的大商人不多见。

然而，白圭的高明之处还不止于此。他曾说：“吾治生产，犹伊尹、吕尚之谋，孙吴用兵，商鞅行法是也。”这才是他真正感到自豪的地方。

确实，他毕竟得过鬼谷子的真传，将兵法用于经商十分正常。只是他将自己与伊尹等人相提并论，可见对自己的水平十分自信，或者说是自视甚高。

当时，很多人想拜白圭为师，向他学习经商之道。如果他顺势开办一所“商学院”，收取高学费，也是一个不错的生财门路。然而，白圭不愿这么做。

在他看来，经商是有门槛的，想成为他的学生，“智”“勇”“仁”“强”必须兼备，缺一不可。

有人纳闷儿：只是学做生意而已，头脑灵活、手脚勤快还不够吗？这讲究也太多了！

面对众人的质疑，白圭毫不动摇。他说：“其智不足与权变，勇不足以决断，仁不能以取予，强不能有所守，虽欲学吾术，终不告之矣。”

是白圭要求太高吗？其实，在他所处的时代，各诸侯国之间时常互相攻伐，商人也必须经受各种考验。他提出这四字要求，也是根据现实的需要。

很多人都听过弦高的故事。他是春秋时期的郑国商人，一次前往洛阳经商，途中遇到秦军袭郑，曾以犒师为名智退秦军。在白圭看来，商人就应临危不乱，关键时刻肩负起为国纾难的重担，这样的品质才是他看重的。

白圭的经商之道受到了世人的推崇。司马迁在《史记》中说，“盖天下言治生祖白圭”，即天下人奉他为商业之祖。

后来，白圭去世，葬于洛阳邙山。北宋时，宋真宗敕封他为“商圣”，今尚存白氏后人所立“商圣白圭之墓”巨碑一通。(记者 张广英)