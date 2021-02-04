党校建到“家门口” 党员学习热情高

昨日，洛龙区科技园街道工作委员会党校正式挂牌成立，该街道的党员干部有了“家门口”的党校，真正打通党员教育培训“最后一公里”。

昨日，洛龙区科技园街道工作委员会党校正式挂牌成立，该街道的党员干部有了“家门口”的党校，真正打通党员教育培训“最后一公里”。

该党校位于科技园街道梁屯党群服务中心，面积800余平方米，设有党员活动室、办公室、研讨室、图书室、档案室等，能容纳140余人同时听课。党校平时除了开展定期培训、专题讲座，还会组织知识竞赛、演讲比赛、学习测试等一些参与性较强的活动，努力营造生动活泼、宽松愉悦的学习环境。

党校成立当天，洛龙区相关领导为130名社区干部上了首堂课，题目为《学习百年党史补足精神之钙》。“社区党校真是好，授课老师将党史学习教育与社区工作相结合，教我们如何深入基层为民办实事。”乐天社区相关负责人说，听说党校以后会有不少党史学习教育课程，她会挤时间来听课。(记者 何奕儒 通讯员 张娅娣 摄影报道)